Чому судуться з Booking?

Причина – використання так званих parity clauses (умови цінового паритету), які обмежували право готелів встановлювати власну цінову політику, передає 24 Канал з посиланням на NOS.

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Довідково. Позов до суду Нідерландів подає Hotel Claims Alliance Foundation за підтримки Hotrec – європейської асоціації готельного та ресторанного бізнесу, а також понад 30 національних організацій.

У чому звинуватили платформу?

Готельєри стверджують, що роками платформа змушувала їх підтримувати однакові або вищі ціни, ніж на Booking, навіть на власних сайтах. Це обмежувало конкуренцію і зменшувало прибуток.

"Європейські готельєри довго страждали від несправедливих умов. Настав час вимагати відшкодування", – заявив президент Hotrec Александрос Вассілікос.

Зауважте. Раніше Суд ЄС визнав ці умови необґрунтованими та такими, що порушують антимонопольне законодавство. Відтоді в ЄС, згідно з новими правилами цифрового ринку (DMA), положення про ціновий паритет були офіційно заборонені.

Що кажуть у Booking?

У Booking відкинули звинувачення і заявили, що претензії базуються на "неправильному трактуванні рішень суду". Компанія планує оскаржити позов.

Тим часом Hotrec продовжила термін реєстрації готелів, які бажають долучитися до колективного позову, до 29 серпня 2025 року. Паралельно в Нідерландах готують ще один масовий позов, але вже від споживачів і лише за перший тиждень подачі зареєструвалися близько 180 тисяч людей.