Чого стосується позов?

За інформацією італійського агентства ANSA, розслідування стосується тверджень про етичність та сталий розвиток, опублікованих на офіційному сайті бренду Armani.com та у розділі Armani Values, інформує 24 Канал.

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У своєму етичному кодексі компанія декларує дотримання принципів охорони праці, захисту прав працівників і сталого виробництва.

Які порушення виявили?

Однак слідство встановило, що значну частину виробництва шкіряних аксесуарів Armani було передано підрядникам і субпідрядникам, де зафіксовано серйозні порушення трудового законодавства та санітарних норм. У деяких майстернях працівники виконували роботу без належного оформлення, а обладнання свідомо експлуатували без елементарних засобів безпеки задля підвищення продуктивності.

Ба більше, представник G.A. Operations, відповідальний за контроль якості, регулярно відвідував одну з таких майстерень, що, на думку антимонопольного органу, може свідчити про поінформованість компанії щодо ситуації.

У внутрішньому звіті бренду за 2024 рік йдеться, що навіть у найкращих випадках умови на виробництві були "на межі прийнятності", а в інших – викликали "серйозні сумніви щодо безпеки та дотримання норм".

Що відомо про штраф?

G.A. Operations S.p.A. вже оштрафовано на 3,5 мільйона євро за недобросовісну комерційну практику. В оприлюдненій заяві регулятора зазначається, що публічні обіцянки бренду щодо етичності виробництва були "нечіткими, неточними й здатними ввести споживача в оману".

Офіційного коментаря від Giorgio Armani на момент публікації не було. Розслідування триває.