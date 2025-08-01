Чего касается иск?

По информации итальянского агентства ANSA, расследование касается утверждений об этичности и устойчивом развитии, опубликованных на официальном сайте бренда Armani.com и в разделе Armani Values, информирует 24 Канал.

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В своем этическом кодексе компания декларирует соблюдение принципов охраны труда, защиты прав работников и устойчивого производства.

Какие нарушения обнаружили?

Однако следствие установило, что значительная часть производства кожаных аксессуаров Armani была передана подрядчикам и субподрядчикам, где зафиксированы серьезные нарушения трудового законодательства и санитарных норм. В некоторых мастерских работники выполняли работу без надлежащего оформления, а оборудование сознательно эксплуатировали без элементарных средств безопасности для повышения производительности.

Более того, представитель G.A. Operations, ответственный за контроль качества, регулярно посещал одну из таких мастерских, что, по мнению антимонопольного органа, может свидетельствовать о осведомленности компании о ситуации.

Во внутреннем отчете бренда за 2024 год говорится, что даже в лучших случаях условия на производстве были "на грани приемлемости", а в других – вызывали "серьезные сомнения относительно безопасности и соблюдения норм".

Что известно о штрафе?

G.A. Operations S.p.A. уже оштрафован на 3,5 миллиона евро за недобросовестную коммерческую практику. В обнародованном заявлении регулятора отмечается, что публичные обещания бренда по этичности производства были "нечеткими, неточными и способными ввести потребителя в заблуждение".

Официального комментария от Giorgio Armani на момент публикации не было. Расследование продолжается.