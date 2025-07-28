ЄС розслідує Temu?

Як повідомляє регулятор, "таємні покупки", проведені в межах перевірки, виявили високу ймовірність доступу до товарів, які не відповідають вимогам безпеки, зокрема дитячих іграшок та дрібної електроніки, передає 24 Канал.

До теми Temu змінює бізнес-модель – більше ніяких китайських товарів

У разі підтвердження порушення Temu загрожує штраф до 6% від її глобального річного обороту, який у 2024 році сягнув 70,8 мільярдів доларів. Для компанії це означає потенційні санкції на мільярди доларів та обов'язкове впровадження коригувальних заходів.

Що цьому передувало?

Розслідування триває з жовтня 2024 року й охоплює низку можливих порушень. Рішення про офіційне недотримання вимог очікується після завершення оцінки.

Temu наразі активно працює на ринку ЄС, маючи близько 92 мільйонів активних користувачів у регіоні з загальної аудиторії в 292 мільйони по всьому світу.