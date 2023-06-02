В Україні обслуговуватимуть німецькі безпілотники: представництво Quantum Systems вже відкрите
Джерело:Мілітарний
Ринок дронів в Україні швидко розвивається. Тепер в нас працюватиме новий гравець – німецька Quantum Systems.
Безпілотники – одна з найбільших потреб української армії. Німецька компанія, яка вже співпрацює з Міністерством оборони України, вирішила відкрити своє представництво в нашій країні.
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Quantum Systems вже в Україні
Німецька Quantum Systems заявила про те, що відкрила в Україні центри навчання, підтримки та логістики. Ця компанія займається виробництвом дронів, які є такими необідними на фронті.
У центрах Quantum Systems в Україні вже навчають користуватися системами Vector, а також їх технічно обслуговувати. Окрім того, ці центри будуть спеціалізуватися на закупівлі запчастин та ремонті безпілотників.
Які безпілотники робить Quantum Systems
Флагманом Quantum Systems є безпілотник Vector Він може злітати та приземлятися вертикально. Також серед його переваг:
- двигун з низьким рівнем шуму;
- зашифрований IP-зв’язок, який передає відео.
Також компанія виготовляє дрони Scorpion та Trinity Tactical. Безпілотники працюють зі штучним інтелектом, що дозволяє краще розпізнавати об'єкти з повітря.
Quantum Systems вже працює з МОН, зокрема, Міністерство оборони вже замовило для армії 300 дронів. Для української армії вже купували ці системи: 33 у 2022 році та 105 у 2023 році.