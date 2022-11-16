Верховна Рада скасувала податкову угоду України з Білоруссю: чому це важливо

Верховна Рада 16 листопада прийняла закон, який скасовує чинність двосторонньої податкової угоди між урядами України та Білорусі. Йдеться про домовленість країн про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків на доходи та майно.

Відповідний законопроєкт №0170 нардепи прийняли у цілому. Бізнес 24 пояснює, чому скасування угоди є важливим.

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Чому це важливо

Передусім, скасування Україною податкової угоди з Білоруссю прискорить згортання економічних, фінансових та бізнесових зв'язків з країною, яка стала союзником Росії у повномасштабній війні проти нашої держави.

Так, скасувавши угоду, бюджет Білорусі припинить отримувати доходи шляхом використання пільгових умов оподаткування своїх резидентів (громадян Білорусі), які здійснюють економічну діяльність в Україні.

Ліквідувавши домовленість про уникнення подвійного оподаткування, український бюджет, своєю чергою, почне наповнюватися податками, сплаченими резидентами України, які досі здійснюють підприємницьку діяльність у Білорусі. Тобто, вони будуть змушені платити податки зі свого бізнесу як у Білорусі, так і в Україні.

Як зазначають у Міністерстві фінансів України, ще одною перевагою скасування угоди є те, що наша держава звільниться від своїх зобов'язань щодо обміну інформацією з Білоруссю стосовно податкових питань.

До слова, після припинення дії угоди до всіх доходів білоруських резидентів, отриманих в Україні, буде застосовуватись загальна ставка оподаткування у 15% замість пільгової 10%-ї, як того передбачала домовленість.

Зауважимо, що аналогічну угоду про уникнення подвійного оподаткування з Росією Україна скасувала ще 24 серпня. Домовленість законодавчо припинить діяти з 1 січня 2023 року.