Верховная Рада отменила налоговое соглашение Украины с Беларусью: почему это важно

Верховная Рада 16 ноября приняла закон, отменяющий двустороннее налоговое соглашение между правительствами Украины и Беларуси. Речь идет о договоренности стран об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество.

Соответствующий законопроект №0170 нардепы приняли в целом. Бизнес 24 объясняет, почему отмена соглашения важна.

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Почему это важно

Прежде всего, отмена Украиной налогового соглашения с Беларусью ускорит сворачивание экономических, финансовых и бизнесовых связей со страной, ставшей союзником России в полномасштабной войне против нашего государства.

Так, отменив соглашение, бюджет Беларуси перестанет получать доходы путем использования льготных условий налогообложения своих резидентов (граждан Беларуси), осуществляющих экономическую деятельность в Украине.

Ликвидировав договоренность об избежании двойного налогообложения, украинский бюджет в свою очередь начнет наполняться налогами, уплаченными резидентами Украины, которые до сих пор осуществляют предпринимательскую деятельность в Беларуси. То есть, они будут вынуждены платить налоги со своего бизнеса как в Беларуси, так и в Украине.

Как отмечают в Министерстве финансов Украины, еще одним преимуществом отмены соглашения является то, что наше государство освободится от своих обязательств по обмену информацией с Беларусью касательно налоговых вопросов.

К слову, после прекращения действия соглашения ко всем доходам белорусских резидентов, полученным в Украине, будет применяться общая ставка налогообложения в 15% вместо льготной 10%-й, как того предусматривала договоренность.

Отметим, что аналогичное соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией Украина отменила еще 24 августа. Договоренность законодательно прекратит действовать с 1 января 2023 года.