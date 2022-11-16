Відповідний законопроєкт №0170 нардепи прийняли у цілому. Бізнес 24 пояснює, чому скасування угоди є важливим.

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Чому це важливо

Передусім, скасування Україною податкової угоди з Білоруссю прискорить згортання економічних, фінансових та бізнесових зв'язків з країною, яка стала союзником Росії у повномасштабній війні проти нашої держави.

Так, скасувавши угоду, бюджет Білорусі припинить отримувати доходи шляхом використання пільгових умов оподаткування своїх резидентів (громадян Білорусі), які здійснюють економічну діяльність в Україні.

Ліквідувавши домовленість про уникнення подвійного оподаткування, український бюджет, своєю чергою, почне наповнюватися податками, сплаченими резидентами України, які досі здійснюють підприємницьку діяльність у Білорусі. Тобто, вони будуть змушені платити податки зі свого бізнесу як у Білорусі, так і в Україні.

Як зазначають у Міністерстві фінансів України, ще одною перевагою скасування угоди є те, що наша держава звільниться від своїх зобов'язань щодо обміну інформацією з Білоруссю стосовно податкових питань.

До слова, після припинення дії угоди до всіх доходів білоруських резидентів, отриманих в Україні, буде застосовуватись загальна ставка оподаткування у 15% замість пільгової 10%-ї, як того передбачала домовленість.

Зауважимо, що аналогічну угоду про уникнення подвійного оподаткування з Росією Україна скасувала ще 24 серпня. Домовленість законодавчо припинить діяти з 1 січня 2023 року.