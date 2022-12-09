Коли скасують пільговий податок у 2%: Гетманцев назвав ймовірну дату

В Україні хочуть скасувати березневу норму, яка дозволяє компаніям з обігом до 10 мільярдів гривень переходити на спрощену систему оподаткування зі ставкою у 2%. Відповідний законопроєкт, ймовірно, ухвалять вже наступного року.

Так, скоріш за все, пільгову ставку у 2% скасують вже з 1 липня 2023 року. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі виданню Forbes.

Читайте також Посилюємо кіберфронт: як українському бізнесу захиститися від атак

Чому пільгову ставку хочуть скасувати

За словами Гетманцева, скасування пільгового оподаткування вже погодили на рівні Міністерства фінансів та Міжнародного валютного фонду. Посадовець підкреслив, що погоджується з відомствами, оскільки вважає, що у країні не можуть одночасно існувати податок з обороту та податок на додану вартість.

Законопроєкт про скасування пільги до парламенту має подати Мінфін. Очікується, що це відбудеться вже наступного року.

Система вже відіграла свою роль та була ефективною, але рішення приймалося тимчасово, коли ми передбачали, що війна буде нетривалою,

– заявив нардеп.

До слова, очільник податкового комітету зауважив, що за його даними на спрощеній системі наразі працює понад 300 тисяч фізичних та юридичних осіб. За близько 8 місяців дії пільгового оподаткування держбюджет недоотримав близько 7 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що 15 березня парламент ухвалив закон №7137-д, яким впроваджувалось понад 40 нововведень для бізнесу на час дії воєнного стану. З-поміж іншого, компаніям з оборотом до 10 мільярдів гривень дозволили переходити на спрощену систему оподаткування, як на умовах для третьої групі ФОП.

Так, замість ПДВ у 20% та податку на прибуток у 18% компанії, які перейшли на пільгові умови, почали сплачувати лише 2% з доходу. Цим скористався, зокрема, увесь гральний бізнес, який до переходу сплачував у середньому 200 тисяч гривень податків на день, а після – лише до 23 тисяч гривень.