Радіо залишається масовим медіа в Україні: щотижня його слухають 66,39% аудиторії віком 18 – 65 років. Водночас середня тривалість щоденного слухання зросла до 171 хвилини.

Дві третини аудиторії слухають радіо щотижня

Аудиторія дедалі частіше використовує для цього не лише радіоприймачі, а й цифрові пристрої. Такі результати першої хвилі індустріального дослідження Radio Research 2026, яке провела компанія Kantar Ukraine на замовлення Радіокомітету, пише НАМ.

Перша хвиля дослідження охопила період із 20 липня до 27 вересня 2026 року. У ній взяли участь 9 000 респондентів віком 18 – 65 років, які проживають у містах із населенням від 50 тисяч людей. Генеральна сукупність становить 9,43 мільйонів осіб, а з урахуванням екстраполяції на все населення України відповідного віку – близько 20,75 мільйонів.

За результатами Kantar Ukraine:

66,39% – тижневе охоплення радіо;

13,78 мільйонів людей – тижневе охоплення з екстраполяцією на всю Україну;

48,22% – добове охоплення;

10,01 мільйонів людей – добове охоплення з екстраполяцією на всю країну.

Отже, приблизно дві третини аудиторії віком 18 – 65 років у містах, які охоплює дослідження, слухають радіо щонайменше раз на тиждень. Майже половина вмикає його протягом дня.

Українці слухають радіо майже три години на день

Ще один важливий показник – тривалість контакту з медіа. За даними Kantar, середній час щоденного слухання зріс зі 163 до 171 хвилини. Тобто в середньому люди проводять із радіо майже три години на день.

Кирило Єжов Комерційний директор Kantar Ukraine Перша хвиля 2026 року надає ринку чіткі дані за двома показниками: радіо зберігає масове тижневе охоплення, а середня тривалість щоденного слухання зросла до 171 хвилини. Для рекламодавців це означає можливість оцінювати не лише масштаб аудиторії, але також й глибину присутності радіо у щоденному медіаспоживанні.

Які радіостанції слухають найчастіше

Лідером рейтингу за тижневим охопленням серед аудиторії 18 – 65 років у містах із населенням від 50 тисяч залишається Хіт FM. До першої трійки також увійшли Люкс FM та Radio Roks.

Топ-10 радіостанцій за тижневим охопленням:

Хіт FM – 27,64%; Люкс FM – 23,49%; Radio Roks – 16,91%; Наше Радіо – 15,33%; Радіо Relax – 13,68%; KISS FM – 12,86%; Мелодія FM – 11,42%; Радіо Байрактар – 7,50%; Радіо НВ – 5,29%; Радіо Максимум – 4,61%.

Радіо слухають через автомагнітоли, телефони та комп'ютери

Сучасне радіослухання не обмежується звичайними приймачами. За результатами дослідження, 51,6% слухачів використовують автомагнітолу, а 45,8% – комп'ютер, ноутбук, планшет або телефон.

Серед аудиторії віком 18 – 34 роки частка тих, хто слухає радіо через автомагнітолу, становить 59,3%, а через цифрові пристрої – 40,6%.

Це важливо і з погляду доступності радіо під час відключень електроенергії. Його можна слухати не лише вдома через стаціонарну техніку, а й в автомобілі або на мобільних пристроях. Тобто різні способи доступу дають змогу залишатися на зв'язку з радіостанціями в різних повсякденних ситуаціях. Водночас саме дослідження не вимірювало окремо, скільки людей слухають радіо під час блекаутів.

Як змінилося вимірювання радіослухання в Україні

Перша хвиля Radio Research 2026 проводилася за оновленою комбінованою методологією, яку Радіокомітет і Kantar Ukraine почали впроваджувати у 2025 році. Традиційний метод Day After Recall зберігся, але збір даних тепер поєднує телефонні та онлайн-опитування: 72% CATI та 28% CAWI.

Катерина М'ясникова Виконавча директорка Національної асоціації медіа Для Радіокомітету принципово важливо, щоб ринок мав єдине, прозоре й сучасне індустріальне дослідження, яке розвивається разом із поведінкою аудиторії. Перехід до CATI + CAWI був не зміною заради зміни, а наступним кроком до більш репрезентативного вимірювання сучасного радіослухання. Перша хвиля 2026 року вже працює на цій моделі та дає ринку детальнішу картину аудиторії.

Отже, результати першої хвилі показують, що радіо в Україні зберігає значне охоплення, а середня тривалість слухання зростає. Водночас аудиторія використовує різні пристрої для доступу до контенту, а онлайн-платформи стають важливою частиною розвитку радіо.



