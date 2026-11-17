Радио не пропадает во время отключений электроэнергии / Фото: radiost.online
Радио остается массовым медиа в Украине: каждую неделю его слушают 66,39 % аудитории в возрасте от 18 – до 65 лет. При этом средняя продолжительность ежедневного прослушивания выросла до 171 минуты.
Две трети аудитории слушают радио каждую неделю
Аудитория все чаще использует для этого не только радиоприемники, но и цифровые устройства. Такие результаты первой волны отраслевого исследования Radio Research 2026, проведенного компанией Kantar Ukraine по заказу Радиокомитета, пишет НАМ.
Первая волна исследования охватила период с 20 июля по 27 сентября 2026 года. В ней приняли участие 9 000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением от 50 тысяч человек. Генеральная совокупность составляет 9,43 миллиона человек, а с учетом экстраполяции на все население Украины соответствующего возраста – около 20,75 миллиона.
По результатам Kantar Ukraine:
- 66,39% – недельный охват радио;
- 13,78 миллиона человек – недельное охват с экстраполяцией на всю Украину;
- 48,22% – суточный охват;
- 10,01 миллиона человек – суточный охват с экстраполяцией на всю страну.
Таким образом, примерно две трети аудитории в возрасте от 18 до 65 лет в городах, охваченных исследованием, слушают радио как минимум раз в неделю. Почти половина включает его в течение дня.
Украинцы слушают радио почти три часа в день
Еще один важный показатель – продолжительность контакта со СМИ. По данным Kantar, среднее время ежедневного прослушивания выросло от 163 до 171 минуты. То есть в среднем люди проводят с радио почти три часа в день.
Первая волна 2026 года предоставляет рынку четкие данные по двум показателям: радио сохраняет массовый недельный охват, а средняя продолжительность ежедневного прослушивания выросла до 171 минуты. Для рекламодателей это означает возможность оценивать не только масштаб аудитории, но и глубину присутствия радио в повседневном медиапотреблении.
Какие радиостанции слушают чаще всего
Лидером рейтинга по недельному охвату среди аудитории 18–65 лет в городах с населением от 50 тысяч остается Хит FM. В первую тройку также вошли Люкс FM и Radio Roks.
Топ-10 радиостанций по недельному охвату:
- Хит FM – 27,64%;
- Люкс FM – 23,49%;
- Radio Roks – 16,91%;
- Наше Радио – 15,33%;
- Радио Relax – 13,68%;
- KISS FM – 12,86%;
- Мелодия FM – 11,42%;
- Радио Байрактар – 7,50%;
- Радио НВ – 5,29%;
- Радио Максимум – 4,61%.
Радио слушают через автомагнитолы, телефоны и компьютеры
Современное радиослушание не ограничивается обычными приемниками. По результатам исследования, 51,6% слушателей используют автомагнитолу, а 45,8% – компьютер, ноутбук, планшет или телефон.
Среди аудитории в возрасте 18–34 лет доля тех, кто слушает радио через автомагнитолу, составляет 59,3%, а через цифровые устройства – 40,6%.
Это важно и с точки зрения доступности радио во время отключений электроэнергии. Его можно слушать не только дома через стационарную технику, но и в автомобиле или на мобильных устройствах. То есть различные способы доступа позволяют оставаться на связи с радиостанциями в различных повседневных ситуациях. В то же время в данном исследовании не измерялось отдельно, сколько людей слушают радио во время отключений электроэнергии.
Как изменилось измерение радиослушания в Украине
Первая волна Radio Research 2026 проводилась по обновленной комбинированной методологии, которую Радиокомитет и Kantar Ukraine начали внедрять в 2025 году. Традиционный метод Day After Recall сохранился, но сбор данных теперь сочетает телефонные и онлайн-опросы: 72% CATI и 28% CAWI.
Для Радиокомитета принципиально важно, чтобы на рынке было единое, прозрачное и современное отраслевое исследование, которое развивается вместе с поведением аудитории. Переход к CATI + CAWI был не изменением ради изменения, а следующим шагом к более репрезентативному измерению современного радиослушания. Первая волна 2026 года уже работает по этой модели и дает рынку более детальную картину аудитории.
Итак, результаты первой волны показывают, что радио в Украине по-прежнему имеет значительный охват, а средняя продолжительность прослушивания растет. В то же время аудитория использует различные устройства для доступа к контенту, а онлайн-платформы становятся важной частью развития радио.
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