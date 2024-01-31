Raiffeisen Bank укладе угоду з підсанкційним олігархом, щоб вийти з ринку Росії

Raiffeisen Bank International працює над продажем та вивченням свого бізнесу з ринку Росії. У австрійській компанії попередили, що цей процес може зайняти певний час.

Raiffeisen Bank працює над виходом з Росії

У компанії повідомили, що нині вони працюють над потенційною угодою з російським бізнесменом Олегом Дерипаскою, який перебуває під санкціями. Згідно з нею банк має купити 28% акцій австрійської будівельної групи Strabag на початку цього року.

Читайте також Націоналізований "Сенс Банк" заробив 5 мільярдів: яка частина цих грошей піде у бюджет

Ще у грудні 2023 року між банком та бізнесменом була украдена ще одна угода, про те, що російський підрозділ Raiffeisen Bank заплатить олігарху понад 1,5 мільярда євро в обмін на його 28% частку в австрійській будівельній компанії Strabag.

Саме ці акції Дерипаски нині заморожені через санкції, тому для нього ця угода є способом обміняти гроші та ліквідний актив.

У IV кварталі 2023 року банк повідомив про падіння прибутку на 67% до 272 мільйонів євро в порівнянні з 826 мільйонами євро роком раніше.

На зниження прибутку банку вплинули збільшення податків в Україні та витрати у розмірі 273 мільйонів євро, пов'язані із судовими розглядами та збитками через кредити у швейцарських франках у Польщі.