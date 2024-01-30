Прибуток "Сенс Банку" піде у бюджет
Згідно з попередніми даними, 2023 рік був для націоналізованого "Сенс Банку" цілком успішним. Чистий прибуток фінустанови склав 5 мільярдів доларів.
Цікаво Особливості ділового світу: про які етичні аспекти ведення справ варто знати усім
Втім, за словами в.о. голови правління "Сенс Банку" Олени Зубченко, краще дочекатися кінцевих результатів фінансового аудиту, і лише після них робити висновки.
Попередньо в нас виходило трохи більше ніж 5 млрд грн. Але зараз працює новий аудитор EY, тому до завершення їхньої роботи говорити напевно не можна,
– сказала Зубченко.
За рекомендацією НБУ банк також деформував резерви під кредитний ризик. Просто зараз EY перевіряє відповідність резервів до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Що стосується сплати податків, то "Сенс банк" готовий віддати у казну 50% свого прибутку. Як тільки завершиться аудит, відповідна сума буде сплачена до бюджету.
За даними НБУ, станом на 1 грудня 2023 року загальні активи "Сенс Банку" склали понад 123 мільярди гривень. Цей банк є 8 у країні та займає 4% ринку.