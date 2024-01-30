Прибыль "Смысл Банка" пойдет в бюджет
Согласно предварительным данным 2023 год был для национализированного "Смысла Банка" вполне успешным. Чистая прибыль финучреждения составила 5 миллиардов долларов.
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Впрочем, по словам и.о. председателя правления "Смысл Банка" Елены Зубченко лучше дождаться конечных результатов финансового аудита и только после них делать выводы.
Предварительно у нас получалось чуть более 5 млрд грн. Но сейчас работает новый аудитор EY, поэтому до завершения их работы говорить наверняка нельзя,
– сказала Зубченко.
По рекомендации НБУ банк также деформировал резервы под кредитный риск. Просто сейчас EY проверяет соответствие резервов требованиям Международных стандартов финансовой отчетности.
Что касается уплаты налогов, то "Смысл банк" готов отдать в казну 50% своей прибыли. Как только завершится аудит, соответствующая сумма будет уплачена в бюджет.
По данным НБУ по состоянию на 1 декабря 2023 года общие активы "Смысл Банка" составили более 123 миллиардов гривен. Этот банк является 8-м в стране и занимает 4% рынка.