Raiffeisen Bank знову змінив плани щодо виходу з Росії: влада Австрії посилає тривожні сигнали

Австрійський Raiffeisen Bank International продовжує намагатися знайти пояснення щодо свого бізнесу в Росії. Ба більше, усе виглядає так, що кредитор навіть змінив свої плани.

На сьогодні Raiffeisen Bank International – це один із найбільших європейських кредиторів, які досі не залишили ринок Росії. Цей банк у сучасних реаліях надає послуги сотням компаній.

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Нові плани Raiffeisen Bank International

Раніше австрійський кредитор заявляв, що до вересня відокремить свій бізнес на російському ринку. Цьому рішенню сприяв тиск зі сторони європейських регуляторів. Проте тепер ці плани банк відкладає. Далі – більше! Кредитор ще навіть не представив свій план про вихід з Росії. Тут варто виокремити такі моменти:

Стратегію Raiffeisen Bank має схвалити Європейський центральний банк, а це може зайняти місяці. Тож, найімовірніше, не варто навіть сподіватися на зміни у цьому питанні до вересня;

Raiffeisen Bank має схвалити Європейський центральний банк, а це може зайняти місяці. Тож, найімовірніше, не варто навіть сподіватися на зміни у цьому питанні до вересня; Центральний банк Росії також захоче "схвалити" вихід чи відокремлення бізнесу австрійського кредитора з власного ринку;

Водночас російська влада, за словами одного з чиновників, чітко дала зрозуміти Raiffeisen Bank, що вони прагнуть, аби установа продовжувала свою роботу у країні. Одна з причин – через цей банк у Росії все ще можуть здійснювати міжнародні платежі.

Згідно із заявами кількох анонімних австрійських чиновників, офіційний Відень та Raiffeisen Bank International не надто хочуть виконувати попередні обіцянки, оскільки вони сподіваються на те, що повномасштабна війна Росії проти України скоро закінчиться.

Вони також додали, що Австрія робить усе, аби захистити цей банк від тиску Європи та США. Мовляв, їхній банк несправедливо виділяють у контексті сучасних реалій. Крім того, офіційні особи наголосили, що Відень не хоче остаточно розривати відносини з Москвою, які тривали десятиріччями. Європейська країна розглядає можливість їх відновлення.