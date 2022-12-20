Стартап родом з України Altris AI залучив 1 мільйон доларів: раунд очолив російський фонд

Заснований в Україні стартап Altris AI, що займається розробкою платформи на базі штучного інтелекту для офтальмологів, залучив 1 мільйон доларів. Інвестиційний раунд очолив російський фонд Runa Capital.

З-поміж інших інвесторів у раунді – Artesian, Joint Journey, Brinc Limited, "Фармак" та інші. У коментарі виданню AIN команда стартапу уточнила, що гроші від російського Runa Capital вдалось залучити ще у січні цього року, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а сам інвестиційний раунд тривав довго, майже рік.

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Чим займається Altris AI

Заснований у 2017 році в Україні, Altris AI нині базується у США. Стартап має на меті допомогти людям боротися проти захворювань очей за підтримки новітніх технологій. Штучний інтелект Altris здатен ідентифікувати, локалізувати та кількісно визначити патології чи патологічні ознаки при захворюваннях макули та сітківки ока.

У стартапі стверджують, що їхня SaaS-платформа на основі 5 мільйонів оптичних когерентних томографій уже виявила та інтерпретувала понад 100 патологій та патологічних ознак, зокрема вікову дегенерацію жовтої плями, глаукому та хоріоїдальний невус.

До слова, платформу уже використовують понад 30 клінік. Крім того, компанія має безкоштовний освітній застосунок, який налічує понад 11 тисяч активних користувачів серед офтальмологів та оптометристів.

Altris AI також співпрацює з глобальними дистриб'юторами OCT та виробниками медичного обладнання, зокрема Topcon Healthcare, Optopol і Huvitz. До слова, залучені кошти стартап має намір витратити на масштабування на світовий ринок офтальмології об'ємом у 58 мільярдів доларів.

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Що відомо про російського інвестора

Runa Capital, який очолив раунд інвестицій Altris AI, позиціонує себе, як міжнародний фонд з представництвами у США, Німеччині, Великій Британії та Люксембурзі. Проте, як зазначає видання AIN, це російський фонд, заснований 2010 року Дмітрієм Чіхачовим, Сєргєєм Бєлоусовим та Ілльой Зубарєвим.

Щоправда, 4 березня 2022 року Runa Capital публічно засудив війну Росії проти України, назвавши повномасштабне вторгнення "руйнівним та несправедливим".

Щодо частини нашої команди, яка народилася у Росії, – нам соромно, ми засуджуємо агресію і вважаємо, що ця війна катастрофічна як для українського, так і для російського народу, і всіх тих, кого вона торкнулася по всьому світу,

– заявили у фонді.

До слова, офіс Runa, розташований на Цвєтному бульварі у столиці країни-агресорки, на сайті фонду не згадується, а у Google позначений, як "тимчасово зачинений".