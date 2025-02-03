Raiffeisen заробляє на фірмах-постачальниках армії Путіна, – Bloomberg

Raiffeisen Bank International AG, австрійський банк із головним офісом у Відні, отримував доходи від російських компаній, деякі з яких задіяні у постачанні продукції для оборонного сектору Росії.

Raiffeisen отримує прибутки в Росії

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на документи та європейських урядовців, інформує 24 Канал. За даними видання, російська дочірня компанія Raiffeisen минулого року отримала понад 62 мільйони рублів (620 тисяч доларів) комісійних від російської хімічної компанії Unichim, яка, у свою чергу, постачала сировину для санкційної компанії Rawenstvo.

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Довідково. Rawenstvo входить до складу державного оборонного концерну Granit-Electron і займається виробництвом навігаційних та радіолокаційних систем.

Представники європейських урядів припускають, що банк також може мати інших клієнтів, які постачають продукцію для російської оборонної промисловості. Оскільки після початку війни Росії проти України економіка країни-агресора перейшла на "військові рейки", і дедалі більше цивільних компаній стали частиною оборонних ланцюгів постачання.

Реакція банку та фінансові показники

І хоча Raiffeisen заявив, що дотримується всіх міжнародних санкцій, запроваджених ЄС, США та Великою Британією, і застосовує системи моніторингу для контролю транзакцій. Попри обмеження, за перші три квартали 2024 року російський підрозділ банку приніс понад 1 мільярд євро чистого прибутку, що становить майже половину всього прибутку групи Raiffeisen.

Однак через контроль за капіталом, введений Москвою, банк не може перевести ці кошти в Австрію і наразі має заблоковані в Росії 4,4 мільярда євро,

– повідомляє видання.

Зауважте. Після публікації розслідування акції Raiffeisen впали на 6,4% на біржі у Відні.

Санкції та регуляторний тиск

Raiffeisen залишається одним із небагатьох західних банків, що продовжують працювати в Росії. Його класифікували як "системно важливий банк", а це ускладнює вихід із ринку.

Вихід потребує погодження з російським урядом, а також схвалення Європейського центрального банку, австрійського фінансового регулятора та Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC).

Європейський центральний банк закликав Raiffeisen пришвидшити процес виходу з Росії. Однак знайти покупця на активи банку в Росії складно через необхідність значного дисконту (до 60%) та податку на продаж у розмірі 35%.

Фінансові операції та пов'язані компанії

За першу половину 2024 року Raiffeisen обробив операції Unichim із китайськими контрагентами на загальну суму 2,5 мільйона доларів у юанях і 28,350 євро в рамках 17 валютних угод,

– ідеться у статті.

За словами європейських посадовців, це може свідчити про використання китайських каналів для обходу санкцій. Крім того, документи свідчать, що банк обслуговував фінансові операції російської компанії Totalelectro, яка у 2024 році виставила рахунок санкційному підприємству "Смоленський авіаційний завод" на 5,5 мільйона рублів.

Зауважте. Попри спроби продати свої активи в Росії, Raiffeisen минулого року відмовився від угоди, яка дозволила б йому вивести прибуток. Це рішення спричинило судовий позов у Росії, за яким банк зобов'язали виплатити 2 мільярди євро компенсації.