Reebok повертається у росію: новий власник змінить назву, але продаватиме товари бренду

Американська Authentic Brands Group, яка володіє низкою відомих спортивних брендів, припинила діяльність у росії 20 березня. Турецький холдинг FLO Retailing викупив у неї понад 100 російських точок продажу Reebok у травні.

Схоже, що невдовзі магазини відновлять роботу у країні-агресорці вже під новою назвою, проте водночас продовжать продавати оригінальні товари Reebok. Про це свідчать листи компанії своїм клієнтам, які отримала Асоціація ритейлерів України (RAU).

Reebok у росії продаватиме турецька компанія FLO Retailing

У RAU розповіли, що учасникам програми лояльності Reebook у серпні почали надходити листи зі сповіщенням, що поки роздрібні та інтернет-магазини припинили свою роботу, компанія FLO отримала право реалізовувати товари бренду у росії.

Людям пропонують дати згоду на передачу персональних даних юридичній особі "Фло обувь ру", а також погодитися з новою політикою конфіденційності. При цьому кінцевий термін переходу з програми лояльності Reeebok до програми турецької FLO встановлено 15 вересня 2022 року.

Нагадаємо, що про продаж понад сотні магазинів Reebok у росії турецькій FLO стало відомо у травні – аналітики оцінювали суму угоди у 1,5 мільярда рублів, що тоді було рівноцінно близько 23,3 мільйона доларів.

Додамо, що турецький холдинг, який викупив частину активів Authentic Brands Group у країні-агресорці, був заснований на початку 1960-х років підприємцем Ахметом Зійланом й нині представлений у 21 країні світу. Має у власності активи взуттєвих магазинів FLO, Sport in Street та німецького Reno. Ритейлер також володіє марками US Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West та Lumberjack.