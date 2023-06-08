Зеленський розповів, чому в Україні не можуть провести реформу "10-10-10"

Створити усі умови для введення нової податкової системи "10-10-10" під час війни практично неможливо. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Впровадження податкової реформи поки що не можливе

Під час пресконференції Президент України Володимир Зеленський заявив, що є прихильником нової реформи "10-10-10", але нині її реалізувати не можливо.

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Володимир Зеленський Президент України Тому що війна. Тому що є домовленість з Міжнародним валютним фондом. Тому що ми — дотаційна економіка. Тому що ми не встановлюємо правила зараз, коли наша економіка не генерує гроші, а нам дають гроші. Тому що ми виплачуємо пенсії за рахунок інших країн. Тому ми маємо рахуватися. Ось і все, – пояснив він.

Проте він зауважив, що після перемоги України, ця реформа допоможе швидше відновити економіку.

У багатьох важливих речах держава йтиме назустріч суспільству. Це факт. По-іншому неможливо повернути людину, яка, наприклад, у Польщі заробляє тисячу доларів, а в нас 500 – 600. Ти не повернеш цю людину. І тому будуть важливі різні фінансові новації. Тому ця програма мені подобається,

– розповів він.

Кабмін розширив список товарів зі збору на які не треба платити податок

Податок "10-10-10" передбачає сплату внесків у розмірі 10% на прибуток, 10% – ПДФО і 10% – ПДВ, а також скасування ЄСВ і військовий збір 3%.

Згідно з постановою кабміну № 550, без оподаткування можна збирати кошти на:

літальні апарати, парашути;

апаратуру зв’язку, радіоапаратуру дистанційного керування;

навігаційні прилади, цифрові камери, лінзи та об’єктиви камер, оптичні прилади та частини до них;

двигуни, батареї та акумулятори, частини двигунів та інші частини тощо.

Також без оподаткування можна займатися субпідрядними роботами, як частиною виробництва та ремонтування безпілотних літальних апаратів.