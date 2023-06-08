Введение налоговой реформы пока невозможно
Во время пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что является сторонником новой реформы "10-10-10", но сейчас ее реализовать невозможно.
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Потому что война. Потому что есть договоренность с Международным валютным фондом. Потому что мы дотационная экономика. Потому что мы не устанавливаем правила сейчас, когда наша экономика не генерирует деньги, а нам дают деньги. Потому что мы выплачиваем пенсии за счет других стран. Поэтому мы должны считаться. Вот и все, – объяснил он.
Однако он отметил, что после победы Украины эта реформа поможет быстрее восстановить экономику.
Во многих важных вещах государство будет идти навстречу обществу. Это факт. По-другому невозможно вернуть человека, который, например, в Польше зарабатывает тысячу долларов, а у нас 500 – 600. Ты не вернешь этого человека. И потому будут важны разные финансовые новации. Поэтому эта программа мне нравится,
– рассказал он.
Кабмин расширил список товаров по сбору, на которые не нужно платить налог
Согласно постановлению кабмина № 550, без налогообложения можно собирать средства на:
- летательные аппараты, парашюты;
- аппаратуру связи, радиоаппаратуру дистанционного управления;
- навигационные приборы, цифровые камеры, линзы и объективы камер, оптические приборы и части к ним;
- двигатели, батареи и аккумуляторы, части двигателей и другие части.