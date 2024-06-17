За понад 2 роки: в Україні рекордна кількість підприємств, які працюють на повну потужність

Українські підприємства вимушені працювати у складних умовах. Однак навіть попри це вони роблять усе, аби розганятися на максимум.

Позитивний сигнал

Українська промисловість у травні 2024 року потішила позитивним показником. Вперше за 2 роки кількість підприємств, які працюють на повну потужність, перевищила 15% від загальної кількості.

Цікаво Не амбіції, а ціль: три кроки, які дозволять вийти за рамки очікувань

Відповідні дані показало опитування Інституту економічних досліджень.

Завантаження потужностей української промисловості / Інфографіка Інституту економічних досліджень

Окрім того, компаній, яким важко передбачити своє майбутнє, стало менше. Їх частка склала 30,9%, показник знизився з 38,2%.

Показник невизначеності у дворічній перспективі поступово знижується з лютого цього року. Тоді він становив 50,6%, тепер – 30,9%, і це найнижче значення з жовтня 2022-го. Водночас ми бачимо чітку тенденцію також до стагнації або зниження позитивних очікувань на дворічний період,

– зазначила Оксана Кузяків, СЕО Інституту економічних досліджень.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Очікування бізнесу

Підприємства розуміють, що війна затягнеться надовго, тому будує плани на коротку перспективу. Втім, зростання фінансово-економічної ситуації на підприємствах свідчить про те, що бізнес вчиться адаптовуватися до нових умов.

Позитиву їм додає і портфель замовлень, у більшості він розписаний на три місяці наперед. Втім, вистачає і проблем, серед яких головними є безпека та брак кваліфікованих кадрів.