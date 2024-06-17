Положительный сигнал

Украинская промышленность в мае 2024 года порадовала положительным показателем. Впервые за 2 года количество предприятий, работающих на полную мощность, превысило 15% от общего количества.

Интересно Не амбиции, а цель: три шага, которые позволят выйти за рамки ожиданий

Соответствующие данные показал опрос Института экономических исследований.

Загрузка мощностей украинской промышленности / Инфографика Института экономических исследований

Кроме того, компаний, которым трудно предсказать свое будущее, стало меньше. Их доля составила 30,9%, показатель снизился с 38,2%.

Показатель неопределенности в двухлетней перспективе постепенно снижается с февраля этого года. Тогда он составлял 50,6%, теперь – 30,9%, и это самое низкое значение с октября 2022-го. В то же время мы видим четкую тенденцию также к стагнации или снижению позитивных ожиданий на двухлетний период,

– отметила Оксана Кузякив, СЕО Института экономических исследований.

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Ожидания бизнеса

Предприятия понимают, что война затянется надолго, поэтому строит планы на короткую перспективу. Впрочем, рост финансово-экономической ситуации на предприятиях свидетельствует о том, что бизнес учится адаптироваться к новым условиям.

Позитива им добавляет и портфель заказов, у большинства он расписан на три месяца вперед. Впрочем, хватает и проблем, среди которых главными являются безопасность и нехватка квалифицированных кадров.