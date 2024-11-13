Податкова оштрафувала ФОПів які торгують підакцизними товарами на рекордну суму

Податкова оштрафувала фізичних осіб-підприємців, які працюють із підакцизними товарами, на понад 141 мільйон гривень. Середній розмір штрафу зменшився у 2,5 раза порівняно з 2021 роком.

Скільки перевірок провела податкова

За дев’ять місяців 2023 року Державна податкова служба провела понад 16 тисяч перевірок, які базуються лише на даних податкових декларацій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Opendatabot.

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За їхніми результатами було нараховано штрафи на суму 9,5 мільйона гривень, із яких узгоджено майже всю суму – 9,52 мільйона гривень. Крім того, були проведені фактичні перевірки, за результатами яких винесено 9 тисяч рішень і нараховано 132,2 мільйона гривень штрафів.

Зауважте! Минулого року сума узгоджених штрафів за камеральними перевірками склала рекордні 21,96 мільйона гривень. Це на 1,5 раза більше, ніж у 2021 році, хоча кількість перевірок зменшилася.

Суми штрафів, які наклала податкова / Фото: Opendatabot

Рекордні суми штрафів

У 2020 році було проведено найбільше перевірок за останні п'ять років – 33 882 перевірки. Але у 2021 році їх число знизилося в 1,7 раза, а сума штрафів зросла на 1,6 раза, до 14,57 мільйона гривень.

Важливо! Цього року фактичні перевірки ФОПів, які працюють з підакцизними товарами, призвели до рекорду за останні п’ять років. Було накладено 8 983 штрафи на загальну суму 132,2 мільйона гривень.

Середній розмір штрафу зменшився у 2,5 раза порівняно з 2021 роком і тепер складає 14,7 тисячі гривень.

Зауважте! Фактичні перевірки проводяться безпосередньо на місці роботи ФОПів. Мета перевірки – дотримання трудового законодавства, обіг готівки, наявність ліцензій та інших вимог.