Який дохід приносить Onlyfans українцям
Статистика свідчить, що на Onlyfans більш як 5 тисяч громадян з України публікує контент зараз. З 2020 по 2022 рік ці особи заробили загалом 123 мільйони доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.
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Однак, доходи цих громадян не були оподатковані. Проте, варто зауважити, що сама платформа сплачує податки в Україні.
Навіть якщо ці люди і хотіли б заплатити податки, то це неможливо. Це зараз по факту явка з повинною.
Як зросли податки моделей Onlyfans в Україні
Кількість моделей з України і їх доходи поступово зростають. Ця динаміка з 2020 по 2022 рік виглядала так:
- у 2020 році українські Onlyfans моделі отримали орієнтовно 8 мільйонів доларів доходів;
- у 2021 році – понад 35 мільйонів доларів;
- у 2022 році – майже 80 мільйонів доларів.