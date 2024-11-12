Який дохід приносить Onlyfans українцям

Статистика свідчить, що на Onlyfans більш як 5 тисяч громадян з України публікує контент зараз. З 2020 по 2022 рік ці особи заробили загалом 123 мільйони доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.

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Однак, доходи цих громадян не були оподатковані. Проте, варто зауважити, що сама платформа сплачує податки в Україні.

Ярослав Железняк Заступник голови податкового комітету Верховної Ради України Навіть якщо ці люди і хотіли б заплатити податки, то це неможливо. Це зараз по факту явка з повинною.

Як зросли податки моделей Onlyfans в Україні

Кількість моделей з України і їх доходи поступово зростають. Ця динаміка з 2020 по 2022 рік виглядала так: