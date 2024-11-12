Какой доход приносит Onlyfans украинцам

Статистика свидетельствует, что на Onlyfans более 5 тысяч граждан из Украины публикует контент сейчас. С 2020 по 2022 год эти лица заработали в общем 123 миллиона долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.

Читайте также Более 50 миллиардов гривен на производство оружия: что заложили в бюджет на 2025 год

Однако доходы этих граждан не были обложены налогом. Стоит заметить, что сама платформа платит налоги в Украине.

Ярослав Железняк Заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Украины Даже если эти люди и хотели бы заплатить налоги, то это невозможно. Это сейчас по факту явка с повинной.

Как выросли налоги моделей Onlyfans в Украине

Количество моделей из Украины и их доходы постепенно растут. Эта динамика с 2020 по 2022 год выглядела так: