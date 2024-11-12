Производство оружия в Украине

На производство вооружения и военной техники в целом выделили более 55 миллиардов гривен, передает 24 Канал со ссылкой на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина. Из них:

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54,55 миллиарда гривен – на развитие производства, разработку и внедрение новых технологий, наращивание производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения.

– на развитие производства, разработку и внедрение новых технологий, наращивание производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения. 500 миллионов гривен – на программу доступных кредитов для оборонных предприятий. Эта программа была создана в этом году, и дает возможность производителям брать кредиты под 5% годовых. Остальные проценты будет покрывать госбюджет.

Напомним! Эта сумма больше, чем было выделено на 2024 год - около 51 миллиарда гривен.

Еще 13 сентября Кабмин утвердил Бюджет на 2025 год. В следующем году ожидаются доходы в размере 2 триллионов гривен и расходы на уровне 3,6 триллиона гривен.