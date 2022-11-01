Релокація бізнесу з окупованих територій на Захід: досвід підприємців
63% підприємств на Сході не бачать можливості для відновлення роботи цьогоріч у своєму регіоні. Тож підприємці релокують свій бізнес в інші регіони України, або за кордон.
Релокація бізнесу
Через стабільну обстановку та окупацію деяких регіонів, 63% підприємств на Сході та 39% на Півдні України не бачать можливості для відновлення роботи у своєму регіоні у 2022 році. Таки дані наводить дослідження "Стан та потреби бізнесу в умовах війни: вересень 2022".
Читайте також Гнучкість, надійність та безпека: як і навіщо бізнесу мігрувати у хмару
- 14,3% бізнесів були релоковані та продовжили діяльність в Україні,
- 1,8% – за кордоном, станом на початок серпня.
Історії успішної релокації бізнесу
- Релокація бізнесу з Харкова
Підприємиця Інна мала власний швейне виробництво у Харкові. Однак з початком війни його робота зупинилася. Працівники роз'їхались, клієнтів і постачальників було втрачено.
Однак після релокації Інна з командою майже повністю обладнала нове приміщення виробничими потужностями, найняла 4 робітників, двоє з яких − ВПО, знайшла декілька замовників й освоює діджитал для просування онлайн.
В планах – продовжити розробляти власні моделі доступного та якісного одягу, пошук нових клієнтів та постачальників в західному регіоні України,
– ділиться підприємиця.
- Релокація бізнесу з Донецької області
Сімейний бізнес "Лабзона" Катерина та Юлія Уварови релокували вже два рази через російську агресію. Спочатку вони перенесли підприємство з Донецька до області після російської окупації у 2014 році, а потім у 2016 році вже перереєстрували його у Харкові.
Однак, через повномасштабне вторгнення їм довелось заморозити діяльність "Лабзони". "Співробітники були евакуйовані, клієнти опинились під обстрілами і не могли робити замовлення. Рішенням стала релокація", – розповідають підприємиці.
Серед позитивних змін, які принесла релокація, власниці називають налагодження бізнес-процесів, прийом нових працівників, постійна комунікація з місцевою владою та основними партнерами, нові контракти по сертифікації приладів для клієнтів.
В майбутніх планах – збільшення товарообігу, вихід на іноземні ринки та залучення для цього фінансування, для якого вже подано три грантові заявки,
– розповідають Катерина та Юлія Уварови.