Прокремлівський репер тіматі віджав активи Starbucks: планує "круте імпортозаміщення"

Репер тіматі, який співає про "лучшого друга путіна", віджав активи американської Starbucks у росії. Тепер недоартист і прихильник диктатора планує зробити "круте імпортозаміщення".

Про те, що він "викупив абсолютно всі активи" Starbucks у росії, репер повідомив у своїх соцмережах. Тепер на їхній базі тіматі разом з російським ресторатором антонам пінскім мають намір зробити "ребрендинг" та відкрити нові заклади вже у серпні.

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Хочуть зробити краще, ніж було

За словами тіматі, після придбання усіх активів Starbucks у росії, перед ним та пінскім тепер постало "амбіційне завдання" – вони хочуть створити зі старту кращі заклади, ніж "те, що будувалось десятиліттями за океаном".

Репер заявив, що перед цим він понад місяць проходив дегустації, "проганяв" кухню й працював з "кращими бариста" росії. тіматі пообіцяв не розчарувати "багатомільйонну армію любителів кави" і запропонувати продукт, що по якості буде "на зовсім новому рівні".

Загалом, думаю, у нас є шанс не просто змінити вивіску, а зробити реальний, живий кейс крутого імпортозаміщення,

– переконаний російський реп-виконавець.

До слова, якщо з тіматі такий же "крутий" бізнесмен, як і репер, то можемо лише нагадати інший кейс "крутого імпортозаміщення у росії". Мережа російських закладів "Вкусно і точка", що відчинилась на базі активів McDonald's, вже продемонструвала неабиякі успіхи:

спершу росіяни скаржились на запліснявілі булочки для бургерів та протерміновані соуси;

потім до плісняви додався ще один особливий делікатес – відвідувач придбав тост з комахами;

згодом керівництво "Вкусно і точка" заявило, що у деяких закладах не можна буде придбати картоплю фрі – пояснили дефіцит "неврожаєм" та "нечемними" імпортерами, які не погоджуються продати товар через введені проти росії санкції.

Додамо, що американська Starbucks зачинила усі свої заклади у росії 10 березня, на тлі повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну. На той момент у компанії було понад 130 кав'ярень на території росії. У травні Starbucks заявила про повний вихід з ринку країни-агресорки й продаж усіх своїх активів там.

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