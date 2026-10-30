Ресторани розпродають за копійки: чому дешевшає готовий бізнес у Києві

Створення нового бізнесу в Україні стає дедалі дорожчим, однак це не означає, що вже відкриті підприємства автоматично дорожчають. У Києві власники ресторанів можуть виставляти на продаж заклади за сумами, які в рази менші за початкові інвестиції.

Чому готовий бізнес продають дешевше, ніж у нього вклали

Ринок готового бізнесу у столиці поповнюється новими пропозиціями. Найчастіше власники виставляють на продаж кав'ярні, невеликі кафе, ресторани, точки стрітфуду та магазини. Проте показовим є розрив між вкладеними коштами та нинішньою ринковою вартістю закладів, як розповіла у коментарі 24 Каналу директорка Smart Corporate Service LTD Олена Нусінова.

Один із прикладів, який наводить експертка, – ресторан, у який інвестували 200 тисяч доларів, але сьогодні готові продати за 40 тисяч доларів. Така різниця не обов'язково означає, що власник втратив 80% вкладень: підприємство могло приносити прибуток протягом попередніх років. Проте вона демонструє, наскільки змінилися очікування покупців.

За словами Нусінової, вартість підприємства визначається не сумою, яку колись витратили на його створення, а передусім прогнозованими майбутніми доходами та ризиками.

Потенційний покупець оцінює кілька ключових факторів:

Скільки ресторан зможе заробляти в наступні роки? Які витрати доведеться нести новому власнику? Наскільки стабільною та передбачуваною буде робота закладу?

Тому навіть дороге обладнання, якісний ремонт і вдале розташування не гарантують високої ціни, якщо перспективи прибутковості залишаються невизначеними.

Як війна впливає на доходи київських ресторанів

Ситуацію з ресторанним бізнесом не можна пояснювати лише зниженням купівельної спроможності населення. Важливу роль відіграють безпекові ризики, відтік людей із Києва та зміна споживчої поведінки тих, хто залишається в місті.

Після масованих обстрілів частина родин вирішує тимчасово або надовго переїхати до інших регіонів чи за кордон. Особливо це стосується сімей із дітьми, для яких безпека стає одним із головних чинників під час вибору місця проживання.

Олена Нусінова Директорка Smart Corporate Service LTD, докторка економічних наук, MBA, DBA з корпоративного управління Разом із людьми місто втрачає частину споживчого попиту. Це має значення для всієї сфери послуг. Люди, які раніше щодня купували каву, обідали біля роботи, відвідували ресторани та користувалися іншими послугами, більше не формують відповідну виручку для місцевого бізнесу. Фактично відбувається скорочення місткості локального споживчого ринку.

Водночас попит скорочується і серед тих, хто залишається в столиці. На споживчу поведінку впливають:

постійні повітряні тривоги та нічні обстріли;

психологічне виснаження й невизначеність;

скасування бронювань і відкладені зустрічі;

скорочення витрат на дозвілля та відвідування закладів.

Для ресторанного бізнесу важлива не лише загальна кількість відвідувачів, а й регулярність їхнього потоку. Заклад може бути заповненим у п'ятницю та суботу, але залишатися збитковим через недостатню кількість клієнтів в інші дні.

Чому навіть невелике падіння виручки може зробити ресторан збитковим

Одна з особливостей ресторанного бізнесу – значна частка постійних витрат. Оренду, зарплати працівникам, утримання приміщення та адміністративні витрати доводиться оплачувати незалежно від того, скільки клієнтів відвідало заклад.

Водночас через повітряні тривоги, обстріли та перебої з електропостачанням підприємство не завжди може повноцінно працювати протягом усього місяця.

У фінансовому аналізі це проявляється через операційний важіль. За високої частки постійних витрат навіть відносно невелике скорочення виручки може призвести до непропорційно значного падіння прибутку. Тому зниження кількості відвідувачів на 15 – 20% за певної структури витрат може повністю позбавити ресторан прибутковості,

– каже експертка.

Обстріли енергетики – ризики для власників

Окремим чинником стає підготовка Києва до зимового періоду. Через загрозу атак на енергетичну інфраструктуру підприємці мають заздалегідь враховувати можливі перебої з електроенергією, водопостачанням та опаленням.

Відповідно, підприємці змушені додатково інвестувати в генератори, автономні системи живлення, пальне та технічне обслуговування. Ці витрати збільшують собівартість роботи, але не створюють додаткового доходу.

Однак додаткові витрати – не єдиний чинник, який враховують потенційні покупці. Вони також оцінюють:

імовірність вимушених простоїв;

ризик пошкодження майна внаслідок обстрілів;

додаткові витрати на енергозабезпечення;

нестабільність майбутніх доходів.

У корпоративних фінансах такі ризики враховують через підвищення премії за ризик і ставки дисконтування майбутніх грошових потоків. Через це ресторан може дешевшати навіть тоді, коли його поточні фінансові показники ще не погіршилися.

Нагадаємо, ресторани та кафе в Україні можуть зупиняти роботу й через відключення світла.

Тому цього сезону ресторани мають зважати не лише на витрати на генератори, а й на власну фінансову витривалість. Саме тому великі компанії можуть не закривати збиткові ресторани назавжди, а тимчасово "заморожувати" їх до весни.



