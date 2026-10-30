Рестораны распродают за копейки: почему дешевеет готовый бизнес в Киеве

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Почему готовый бизнес продают дешевле, чем в него вложили

Рынок готового бизнеса в столице пополняется новыми предложениями. Чаще всего владельцы выставляют на продажу кофейни, небольшие кафе, рестораны, точки стритфуда и магазины. Однако показателен разрыв между вложенными средствами и нынешней рыночной стоимостью заведений, как рассказала в комментарии 24 Каналу директор Smart Corporate Service LTD Елена Нусинова.

Один из примеров, который приводит эксперт, – ресторан, в который инвестировали 200 тысяч долларов, но сегодня готовы продать за 40 тысяч долларов. Такая разница не обязательно означает, что владелец потерял 80% вложений: предприятие могло приносить прибыль в течение предыдущих лет. Однако она демонстрирует, насколько изменились ожидания покупателей.

По словам Нусиновой, стоимость предприятия определяется не суммой, которую когда-то потратили на его создание, а прежде всего прогнозируемыми будущими доходами и рисками.

Потенциальный покупатель оценивает несколько ключевых факторов:

Сколько ресторан сможет зарабатывать в последующие годы? Какие расходы придется нести новому владельцу? Насколько стабильной и предсказуемой будет работа заведения?

Поэтому даже дорогое оборудование, качественный ремонт и удачное расположение не гарантируют высокой цены, если перспективы прибыльности остаются неопределенными.

Как война влияет на доходы киевских ресторанов

Ситуацию с ресторанным бизнесом нельзя объяснять только снижением покупательной способности населения. Важную роль играют риски безопасности, отток людей из Киева и изменение потребительского поведения тех, кто остается в городе.

После массированных обстрелов часть семей решает временно или надолго переехать в другие регионы или за границу. Особенно это касается семей с детьми, для которых безопасность становится одним из главных факторов при выборе места проживания.

Елена Нусинова Директор Smart Corporate Service LTD, доктор экономических наук, MBA, DBA по корпоративному управлению Вместе с людьми город теряет часть потребительского спроса. Это имеет значение для всей сферы услуг. Люди, которые раньше ежедневно покупали кофе, обедали возле работы, посещали рестораны и пользовались другими услугами, больше не формируют соответствующую выручку для местного бизнеса. Фактически происходит сокращение объема локального потребительского рынка.

В то же время спрос сокращается и среди тех, кто остается в столице. На потребительское поведение влияют:

постоянные воздушные тревоги и ночные обстрелы;

психологическое истощение и неопределенность;

отмена бронирования и перенесенные встречи;

сокращение расходов на досуг и посещение заведений.

Для ресторанного бизнеса важно не только общее количество посетителей, но и регулярность их потока. Заведение может быть заполнено в пятницу и субботу, но оставаться убыточным из-за недостаточного количества клиентов в другие дни.

Почему даже небольшое падение выручки может сделать ресторан убыточным

Одна из особенностей ресторанного бизнеса – значительная доля постоянных расходов. Аренду, зарплаты сотрудникам, содержание помещения и административные расходы приходится оплачивать независимо от того, сколько клиентов посетило заведение.

В то же время из-за воздушных тревог, обстрелов и перебоев с электроснабжением предприятие не всегда может полноценно работать в течение всего месяца.

В финансовом анализе это проявляется через операционный рычаг. При высокой доле постоянных расходов даже относительно небольшое сокращение выручки может привести к непропорционально значительному падению прибыли. Поэтому снижение количества посетителей на 15–20% при определенной структуре расходов может полностью лишить ресторан прибыльности– говорит эксперт.

Обстрелы объектов энергетики – риски для владельцев

Отдельным фактором становится подготовка Киева к зимнему периоду. Из-за угрозы атак на энергетическую инфраструктуру предприниматели должны заранее учитывать возможные перебои с электроэнергией, водоснабжением и отоплением.

Соответственно, предприниматели вынуждены дополнительно инвестировать в генераторы, автономные системы питания, топливо и техническое обслуживание. Эти расходы увеличивают себестоимость работы, но не приносят дополнительного дохода.

Однако дополнительные расходы – не единственный фактор, который учитывают потенциальные покупатели. Они также оценивают:

вероятность вынужденных простоев;

риск повреждения имущества в результате обстрелов;

дополнительные расходы на энергообеспечение;

нестабильность будущих доходов.

В корпоративных финансах такие риски учитываются посредством повышения премии за риск и ставки дисконтирования будущих денежных потоков. Из-за этого ресторан может дешеветь даже тогда, когда его текущие финансовые показатели еще не ухудшились.

Напомним, рестораны и кафе в Украине могут приостанавливать работу и из-за отключения электричества.

Поэтому в этом сезоне ресторанам следует учитывать не только расходы на генераторы, но и собственную финансовую устойчивость. Именно поэтому большие компании могут не закрывать убыточные рестораны навсегда, а временно "замораживать" их до весны.