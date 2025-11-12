Проіснували трохи більше року: в Україні масово зачиняються кафе й ресторани

Понад 13,3 тисячі нових ФОПів, що працюють у сфері громадського харчування, відкрилися в Україні цьогоріч, проте майже така ж кількість зачинилася. Приріст нових кафе та ресторанів обвалився більш ніж удвічі.

Яка ситуація з відкриттями та закриттями закладів харчування?

У січні – вересні цього року відкрилися на 5% кафе менше, ніж за аналогічний період торік, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот.

Водночас за той самий період свою роботу припинили 10 645 ФОПів у сфері кафе та ресторанів. Загалом цьогоріч приріст нових підприємців склав +2 728 заклади, що удвічі менше, ніж торік. Найбільше нових ФОПів у HoReCa (скорочення від Hotel, Restaurant, Cafe) цьогоріч відкрили:

в Києві (1 693);

на Дніпропетровщині (1 323);

Львівщині (1 136);

Одещині (1 113);

Київщині (1 054).

Ресторанний бізнес в Україні – це наразі, переважно, жіноча справа: 66% нових фопів зареєстрували жінки. У деяких областях цей показник перевищує 70% – зокрема, у Хмельницькій, Кіровоградській, Закарпатській, Черкаській та Рівненській.

Де відкрили найбільше кафе й ресторанів / інфографіка Опендатабот

Чверть закритих цьогоріч закладів пропрацювала менш ніж пів року. Загалом медіана життя малого та середнього бізнесу у HoReCa – 17 місяців. Найстаріший ресторанний ФОП, який припинив діяльність цьогоріч, працював ще з 1992-го.

Як змінився виторг у кафе та ресторанах?

Попри зменшення приросту нових закладів, виторг закладів громадського харчування зріс на 6% але назвати це значним успіхом не можна, пише 24 Канал з посиланням на дані сервісу Poster.

Відвідуваність зменшилася на 9%, тож зростання відбувається радше завдяки подорожчанню, ніж збільшенню клієнтів. Середній чек в закладах від початку року виріс на 11%.

Попри виклики, наразі в Poster ми не бачимо масового відтоку клієнтів – кількість діючих закладів та тих, що готуються до відкриття, залишається в межах середніх значень. Зимові місяці завжди є стрес-тестом для галузі – не всі проходять його успішно, але навесні відкриваються нові заклади і ринок оновлюється,

– коментує Родіон Єрошек, CEO Poster.

За даними Poster, відвідуваність цьогоріч просіла по всій Україні. На прикладі ТОП-5 великих міст це виглядає так:

Львів: -8%;

Одеса: -6%;

Київ: -13%;

Дніпро: -11%;

Харків: -7%.

