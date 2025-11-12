Проіснували трохи більше року: в Україні масово зачиняються кафе й ресторани
- В Україні цього року відкрилися понад 13,3 тисячі нових ФОПів у сфері громадського харчування, але майже стільки ж закрилися, що призвело до значного зменшення приросту нових кафе та ресторанів.
- Виторг закладів громадського харчування зріс на 6%, але відвідуваність знизилася на 9%, що вказує на зростання цін, а не кількості клієнтів.
Понад 13,3 тисячі нових ФОПів, що працюють у сфері громадського харчування, відкрилися в Україні цьогоріч, проте майже така ж кількість зачинилася. Приріст нових кафе та ресторанів обвалився більш ніж удвічі.
Яка ситуація з відкриттями та закриттями закладів харчування?
У січні – вересні цього року відкрилися на 5% кафе менше, ніж за аналогічний період торік, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот.
Водночас за той самий період свою роботу припинили 10 645 ФОПів у сфері кафе та ресторанів. Загалом цьогоріч приріст нових підприємців склав +2 728 заклади, що удвічі менше, ніж торік. Найбільше нових ФОПів у HoReCa (скорочення від Hotel, Restaurant, Cafe) цьогоріч відкрили:
- в Києві (1 693);
- на Дніпропетровщині (1 323);
- Львівщині (1 136);
- Одещині (1 113);
Київщині (1 054).
Ресторанний бізнес в Україні – це наразі, переважно, жіноча справа: 66% нових фопів зареєстрували жінки. У деяких областях цей показник перевищує 70% – зокрема, у Хмельницькій, Кіровоградській, Закарпатській, Черкаській та Рівненській.
Де відкрили найбільше кафе й ресторанів / інфографіка Опендатабот
Чверть закритих цьогоріч закладів пропрацювала менш ніж пів року. Загалом медіана життя малого та середнього бізнесу у HoReCa – 17 місяців. Найстаріший ресторанний ФОП, який припинив діяльність цьогоріч, працював ще з 1992-го.
Як змінився виторг у кафе та ресторанах?
Попри зменшення приросту нових закладів, виторг закладів громадського харчування зріс на 6% але назвати це значним успіхом не можна, пише 24 Канал з посиланням на дані сервісу Poster.
Відвідуваність зменшилася на 9%, тож зростання відбувається радше завдяки подорожчанню, ніж збільшенню клієнтів. Середній чек в закладах від початку року виріс на 11%.
Попри виклики, наразі в Poster ми не бачимо масового відтоку клієнтів – кількість діючих закладів та тих, що готуються до відкриття, залишається в межах середніх значень. Зимові місяці завжди є стрес-тестом для галузі – не всі проходять його успішно, але навесні відкриваються нові заклади і ринок оновлюється,
– коментує Родіон Єрошек, CEO Poster.
За даними Poster, відвідуваність цьогоріч просіла по всій Україні. На прикладі ТОП-5 великих міст це виглядає так:
- Львів: -8%;
- Одеса: -6%;
- Київ: -13%;
- Дніпро: -11%;
- Харків: -7%.
