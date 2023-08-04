Депутати погрожують голові АРМА звільненням: вимагають відкрити Реєстр арештованих активів

В АРМА вимагають відкрити Реєстр арештованого майна. Депутати призначили конкретний дедлайн та навіть вдалися до ультиматуму.

Народні обранці вимагають, щоб Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів показало Реєстр арештованих активів. Вони очікують, що відомство працюватиме прозоро та покаже результати своєї роботи.

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Коли АРМА мусить відкрити реєстр арештованих активів

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, Олена Дума вже понад місяць виконує обов'язки голови АРМА, але досі не надала відповіді, чому Реєстр арештованих активів досі закритий. Тим паче, що публічні обіцянки зробити це були, а платники податків витратили на його створення 60 мільйонів гривень.

І вже в СБУ відхрестилися, що вони не просили його закривати,

– зазначив Железняк.

Він також додав, що відкриття Реєстру вимагають закон та громадськість, і це єдиний спосіб контролю над тим, що АРМА може продавати чи передавати в управління.

Разом з оловою Антикорупційного Комітету Анастасією Радіною Железняк вніс правки у кілька законопроєктів. Вони вимагають відкрити Реєстр арештованих активів до 15 вересня. В іншому випадку голова АРМА Олена Дума повинна бути звільнена.

"Спеціально не пишу в які закони подали правки. Нехай це буде квест вихідного дня для наших корупціонерів", – додав Железняк.