Перехід на військові рейки: німецький гігант може відмовитися від автопрому на користь зброї

Німецький збройовий концерн Rheinmetall розглядає можливість перепрофілювання двох своїх заводів, які наразі випускають автомобільні деталі, у виробництва боєприпасів.

Військовий сегмент Rheinmetal зростає

Як повідомляє Spiegel, заводи в Берліні та Нойсі (поблизу Дюссельдорфа) належать підрозділу Power Systems, що спеціалізується на продукції для автомобільної та енергетичної галузей, інформує 24 Канал.

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Однак через кризу в автопромі їхні продажі знизилися, тоді як військовий сегмент Rheinmetall демонструє стрімке зростання – на 64,3% за три квартали 2024 року.

Коментар компанії

У компанії підтвердили, що можливість переорієнтації заводів дійсно розглядається, хоча остаточного рішення ще немає.

Щодо військової продукції, ми використовуємо всі можливі варіанти для нарощування виробництва, зокрема боєприпасів… Але фінальне рішення поки не ухвалене,

– відповіли представники Rheinmetall на запит журналістів.

Майбутнє розширення

Керівник компанії Армін Паппергер зазначив, що через зміни у світовій безпековій ситуації концерн переживає безпрецедентне зростання. Він також додав, що політичний курс адміністрації Дональда Трампа може ще більше прискорити ці процеси.

"Вважаю, що нам доведеться розширюватися ще швидше, ніж ми спочатку планували", – підсумував Паппергер.

Заводи концерну в Україні

Минулої осені Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив, що компанія Rheinmetall завершує будівництво другого заводу в Україні.

Зауважте. Однак нещодавньо гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що через непередбачувані затримки запуск заводу тепер очікується у 2026 році.

Раніше компанія заявляла про наміри створити щонайменше 4 заводи в Україні. Нові підприємства будуть спеціалізуватися на системах протиповітряної оборони і слугуватимуть ремонтною базою для зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SL, Skynex 30 та Gepard.