Ахметов таємно придбав нерухомість у Лондоні на понад сотню мільйонів доларів

Український бізнесмен Рінат Ахметов купив елітну нерухомість у центрі Лондона, вартістю 122 мільйони доларів. Аби купити майно, він використав посередництво офшорної компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських островах.

П'ятизірковий пентхауз

Влітку 2021 року Ахметов уклав угоду про намір купити п'ятизірковий двоповерховий пентхауз у центрі Лондона. Він знаходиться на місці історичних військових казарм Челсі — це найдорожча частина центру Лондона.

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Сам житловий комплекс називається Chelsea Barracks, або ж Казарми Челсі.

Угода була укладена за посередництва компанії Gelion Properties Ltd, яка спеціалізується на продажі елітної нерухомості. У процесі розслідування з’ясувалося, що саме Рінат Ахметов є бенефіціарним власником цієї компанії.

Таємна купівля

За даними розслідувачів, Ахметов придбав нерухомість через Gelion Properties Ltd, аби зберегти процес купівлі пентхаузу в повній таємниці. Це б дозволило не вносити прізвища Ахметова до відповідного британського реєстру публічної власності.

Ахметов цілковито відмовляється коментувати "будь-які інвестиції або транзакції, які могли відбутися або не відбутися, а також їхній статус".

Такі спроби приховати свою покупку, можуть привернути більш пильну увагу до тих каналів, які допомогли реалізувати цю "схему".

Статки Ахметова

Раніше 24 Канал розповідав, що Рінат Ахметов — один із двох доларових мільярдерів, які залишилися в Україні. Ще торік цей статус мали 9 українців.

Рінат Ахметов зберігає за собою статус найзаможнішої людини України. На сьогодні його капітал оцінюють у 6,6 мільярда доларів. Ця сума зменшилася на 43%, якщо порівнювати з 2021 роком.

Водночас фінансове становище бізнесмена трохи покращилося, адже навесні видання Forbes оцінювало статки Ахметова у 5,7 мільярда доларів.