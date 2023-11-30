П'ятизірковий пентхауз

Влітку 2021 року Ахметов уклав угоду про намір купити п'ятизірковий двоповерховий пентхауз у центрі Лондона. Він знаходиться на місці історичних військових казарм Челсі — це найдорожча частина центру Лондона.

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Сам житловий комплекс називається Chelsea Barracks, або ж Казарми Челсі.

Угода була укладена за посередництва компанії Gelion Properties Ltd, яка спеціалізується на продажі елітної нерухомості. У процесі розслідування з’ясувалося, що саме Рінат Ахметов є бенефіціарним власником цієї компанії.

Таємна купівля

За даними розслідувачів, Ахметов придбав нерухомість через Gelion Properties Ltd, аби зберегти процес купівлі пентхаузу в повній таємниці. Це б дозволило не вносити прізвища Ахметова до відповідного британського реєстру публічної власності.

Зауважте! Ахметов цілковито відмовляється коментувати "будь-які інвестиції або транзакції, які могли відбутися або не відбутися, а також їхній статус".

Такі спроби приховати свою покупку, можуть привернути більш пильну увагу до тих каналів, які допомогли реалізувати цю "схему".

Статки Ахметова

Раніше 24 Канал розповідав, що Рінат Ахметов — один із двох доларових мільярдерів, які залишилися в Україні. Ще торік цей статус мали 9 українців.

Рінат Ахметов зберігає за собою статус найзаможнішої людини України. На сьогодні його капітал оцінюють у 6,6 мільярда доларів. Ця сума зменшилася на 43%, якщо порівнювати з 2021 роком.

Водночас фінансове становище бізнесмена трохи покращилося, адже навесні видання Forbes оцінювало статки Ахметова у 5,7 мільярда доларів.