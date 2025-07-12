Ринок електрокарів в Україні б’є рекорди: хто купує і які моделі в топі
- У червні 2025 року в Україні зареєстровано 1396 нових електромобілів, що є рекордним показником.
- Лідерами продажів стали бренди BYD, Volkswagen, Honda та Zeekr, а в преміум-сегменті популярність здобули Audi та BMW.
- Найбільш затребуваними моделями стали Volkswagen ID Unyx, Honda e:NS1 та кросовер BYD Song Plus.
Український ринок нових електромобілів продовжує зростати стрімкими темпами. У червні 2025 року було зареєстровано 1396 нових легкових електромобілів.
Рекорд з купівлі нових електромобілів
Це найбільший місячний показник за всю історію спостережень, свідчать дані Інституту досліджень авторинку, передає 24 Канал.
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Основну частку продажів, як і раніше, сформували електрокари європейських і китайських виробників. Абсолютним лідером залишився бренд BYD, який упевнено утримує перше місце за популярністю серед українських споживачів. За ним ідуть Volkswagen, Honda та Zeekr.
Преміум-сегмент
Серед преміум-сегменту найбільший інтерес викликали електромобілі Audi та BMW. Бренди Volvo, Mini та MG демонструють менш динамічне, але стабільне зростання.
Найбільш затребуваними моделями в червні стали Volkswagen ID Unyx та Honda e:NS1. Також у трійці лідерів – кросовер BYD Song Plus.
У десятку найпопулярніших увійшли і нові моделі від Zeekr та BYD, які раніше були маловідомими на українському ринку.