Український ринок пального скоротився: хто залишився в грі і йде в гору

Український ринок пального переживає непрості часи. Серед викликів – скорочення споживання, зростання податків та постійна загроза обстрілів. Ці фактори позначаються на всіх гравцях ринку.

Український ринок пального

Хтось втрачає, як група "Приват" Ігоря Коломойського, яка закрила заправки, а хтось – нарощує частку. Наприклад, "Укрнафта", яку держава відчужила у Коломойського, за останній рік збільшила частку на ринку в 2,5 рази – до 12,2%, порахував Forbes Ukraine, передає 24 Канал.

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За даними компанії ОККО, з 2021 року ринок нафтопродуктів в Україні скоротився на 15%, а скрапленого газу – на 45%. Через це навіть найбільші мережі, як-от ОККО та WOG, не встигають зростати в темпах інфляції, а їхні прибутки падають.

Тиск війни

У 2024 році ОККО задекларувала 2,1 мільярда гривень прибутку – вдвічі менше, ніж попереднього року. Ситуацію ускладнюють як фіскальний тиск, так і російські ракетні удари. За словами СЕО компанії Василя Даниляка, за 3 роки війни компанія втратила понад 120 мільйонів доларів через знищення нафтобаз і втрату значних обсягів пального.

Як зазначило видання, на 4-му році повномасштабної війни паливна галузь переживає трансформацію: ті, хто зберігає інфраструктуру та адаптується до викликів, отримують нові можливості.