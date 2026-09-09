Головна проблема нікуди не зникла: в НБУ розповіли, яка ситуація на ринку праці

Ринок праці в Україні почав відчувати нові зміни на тлі погіршення ділової активності. Підприємства стали обережнішими з наймом і відкриттям нових вакансій, водночас проблема нестачі людей нікуди не зникла.

Бізнес став обережнішим із наймом працівників

Російські атаки, що почастішали протягом попередніх місяців, вплинули на ринок праці в Україні – попит на працівників знизився. Про це розповів заступник голови НБУ Володимир Лепушинський, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, підприємства, які стикаються з пошкодженням або знищенням виробничих і складських потужностей, перебоями в логістиці та високою невизначеністю, не поспішають розширювати штат.

Це безпосередньо позначається і на кількості нових вакансій. Компанії обережніше оцінюють потребу в додаткових працівниках і можливість розширення діяльності. За даними серпневого опитування підприємств, очікування щодо чисельності персоналу в різних сферах суттєво відрізняються:

будівельний бізнес розраховував на збільшення кількості працівників;

промисловість очікувала скорочення чисельності персоналу;

торговельні компанії також прогнозували зменшення кількості працівників;

сектор послуг очікував скорочення, хоча найбільш песимістичні прогнози були саме у промисловості.

Дефіцит кадрів нікуди не зник

Попри зниження попиту на нових працівників, бізнес продовжує стикатися з кадровим дефіцитом. Одним із головних обмежень для роботи підприємства називають нестачу кваліфікованих фахівців.

Тому ринок праці добре ілюструє загальний стан економіки. Бізнес став обережнішим із наймом через посилення безпекових ризиків, але боротьба за наявних працівників нікуди не зникла. Для багатьох підприємств обмеженням для виробництва залишається вже не стільки відсутність попиту на їхню продукцію, скільки фізична нестача людей, які можуть її виробляти,

– зазначив Лепушинський.

Таким чином, зниження кількості вакансій не означає, що проблема дефіциту кадрів для українського бізнесу зникла. Підприємства змушені одночасно стримувати розширення та конкурувати за працівників, яких уже бракує.

До слова, український ринок праці найближчими роками може суттєво змінитися: на попит на професії впливатимуть не лише технології, а й дефіцит працівників та війна.

Оцінити, які спеціальності матимуть попит через 3 – 5 років, можна, якщо подивитися на те, як змінилася повсякденна робота за останнє десятиліття. Зокрема, складніше автоматизувати сфери, де потрібні фізична присутність людини, ручна праця або постійна взаємодія з реальним середовищем: доставка їжі, будівельні послуги, робота в агросекторі.