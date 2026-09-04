Яких фахівців найбільше потребує Україна

Через дисбаланс та дефіцит кадрів держава змушена переглядати підходи до підготовки кадрів і навіть скорочувати ліцензійні обсяги за окремими надто "популярними" спеціальностями, щоб більше ресурсів спрямувати на професії, яких країна потребує найбільше вже зараз, пише "Новини.LIVE".

Основний попит роботодавців сьогодні припадає на фахівців, які працюють у реальному секторі економіки, промисловості, будівництві, енергетиці та оборонному комплексі.

Найбільший дефіцит спостерігається серед представників технічних спеціальностей. Зокрема, Україні потрібні:

фахівці з машинобудування;

спеціалісти з електричної інженерії;

фахівці з авіаційної та ракетно-космічної техніки;

спеціалісти напрямів, пов'язаних із промисловістю;

працівники енергетичної сфери;

фахівці для відбудови та будівництва.

Окремо гостро стоїть питання робітничих професій. Критична потреба є у верстатниках широкого профілю та операторах верстатів із числовим програмним керуванням. Такі працівники безпосередньо задіяні, зокрема, в оборонній промисловості. Також ринок праці потребує будівельників, електромонтерів та електриків.

На цьому тлі Міністерство освіти і науки наголошує на необхідності популяризувати математичну та технологічну освіту. Нинішня структура вищої освіти, за оцінками відомства, не повною мірою відповідає реальним потребам української економіки.

Які спеціальності найчастіше обирають українці

Водночас вибір українців помітно відрізняється від потреб держави та роботодавців. Абітурієнти й ті, хто планує здобувати нову професію, частіше дивляться у бік IT, логістики, торгівлі, медицини та бізнесу.

За результатами опитування про те, яку освіту респонденти обрали б для вступу сьогодні, відповіді розподілилися так:

IT та комп'ютерні науки – 26%; Транспорт і логістика – 19%; Продажі та торгівля – 16%; Медицина та охорона здоров'я – 16%; Менеджмент і бізнес – 15%; Будівництво та архітектура – 15%; Маркетинг, реклама та PR – 14%.

Таким чином, найпопулярнішим напрямом серед опитаних залишаються IT та комп'ютерні науки. Водночас значна частина спеціальностей, де сьогодні спостерігається найбільший кадровий дефіцит, не входить до переліку найпопулярніших серед українців.