Зарплати зросли до 48 тисяч: яких фахівців активно шукають в Україні перед зимою

До початку опалювального сезону в Україні залишається дедалі менше часу, тому роботодавці активніше шукають спеціалістів, від яких залежить стабільна робота систем опалення та енергопостачання. Водночас ринок праці в цій сфері змінюється нерівномірно: за окремими професіями вакансій стає більше, а медіанні зарплати зростають майже по всіх ключових спеціальностях.

Яких фахівців шукають перед опалювальним сезоном

Підготовка до опалювального сезону охоплює одразу кілька напрямів. Тому перед початком холодів в Україні активізується пошук технічних працівників, як відомо 24 Каналу з дослідження OLX Робота.

Порівняно із серпнем 2025 року на платформі зросла кількість вакансій за низкою спеціальностей. Найпомітніша динаміка така:

Електромонтери – +8%; Енергетики – +9%; Оператори котелень – +13%; Інженери з вентиляції – +40%; Монтажники систем опалення – +57%.

Окремо роботодавці стали частіше шукати майстрів із ремонту генераторів. На тлі ризику відключень електроенергії попит на таких спеціалістів збільшився на 5%.

Кандидати теж активніше реагують на вакансії

Попит роботодавців значною мірою збігається з інтересом пошукачів. Якщо порівняти показники із серпнем минулого року, пошукачі стали частіше відгукуватися на такі вакансії:

електромонтери – +28%;

енергетики – +32%;

монтажники систем опалення – +141%.

Ще активніше кандидати реагують на пропозиції для майстрів із ремонту генераторів. Кількість відгуків на такі вакансії зросла на 169%, тобто майже вдвічі.

Це свідчить про те, що професії, пов'язані з енергетикою, опаленням та обслуговуванням обладнання, привертають дедалі більше уваги працівників. Особливо помітна зміна щодо ремонтників генераторів, попит на яких безпосередньо пов'язаний із новими викликами для енергосистеми.

Які зарплати пропонують технічним спеціалістам

У серпні 2026 року медіанні зарплати для більшості розглянутих професій також були вищими, ніж роком раніше. Найбільше зросла медіанна оплата праці таких фахівців:

енергетики – +32%, до 33 тисяч гривень;

електромеханіки – +24%, до 39 тисяч гривень;

ОВІК / HVAC – +24%, до 26 тисяч гривень;

оператори котелень – +22%, до 20 тисяч гривень;

електромонтери – +20%, до 30 тисяч гривень.

Ще кілька професій продемонстрували зростання зарплат у межах 17 – 19%. Зокрема, медіанна зарплата монтажників систем опалення досягла 48 тисяч гривень, майстрів із ремонту генераторів – 33 тисяч гривень, а сантехніків – 35 тисяч гривень.

Для слюсарів та електриків медіанні показники зросли на 14% і становили відповідно 40 тисяч гривень.

Найбільше вакансій за відповідними професіями у серпні 2026 року було зосереджено у Київській області. Також перед стартом опалювального сезону активно шукають фахівців у Полтавській області, Одеській, Львівській, Харківській, Дніпропетровській, Вінницькій.