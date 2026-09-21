Каких специалистов ищут перед началом отопительного сезона
Подготовка к отопительному сезону охватывает сразу несколько направлений. Поэтому перед началом холодов в Украине активизируется поиск технических работников, как известно 24 Каналу из исследования OLX Робота.
По сравнению с августом 2025 года на платформе выросло количество вакансий по ряду специальностей. Наиболее заметная динамика такова:
- Электромонтажники – +8%;
- Энергетики – +9%;
- Операторы котельных – +13%;
- Инженеры по вентиляции – +40%;
- Монтажники систем отопления – +57%.
Отдельно работодатели стали чаще искать мастеров по ремонту генераторов. На фоне риска отключений электроэнергии спрос на таких специалистов увеличился на 5%.
Кандидаты тоже активнее реагируют на вакансии
Спрос работодателей в значительной степени совпадает с интересом соискателей. Если сравнить показатели с августом прошлого года, соискатели стали чаще откликаться на следующие вакансии:
- электромонтеры – +28%;
- энергетики – +32%;
- монтажники систем отопления – +141%.
Еще активнее кандидаты реагируют на предложения для мастеров по ремонту генераторов. Количество откликов на такие вакансии выросло на 169%, то есть почти вдвое.
Это свидетельствует о том, что профессии, связанные с энергетикой, отоплением и обслуживанием оборудования, привлекают все больше внимания работников. Особенно заметно изменение в отношении ремонтников генераторов, спрос на которых напрямую связан с новыми вызовами для энергосистемы.
Какие зарплаты предлагают техническим специалистам
В августе 2026 года медианные зарплаты для большинства рассмотренных профессий также были выше, чем годом ранее. Больше всего выросла медианная оплата труда таких специалистов:
- энергетики – +32%, до 33 тысяч гривен;
- электромеханики – +24%, до 39 тысяч гривен;
- ОВИК / HVAC – +24%, до 26 тысяч гривен;
- операторы котельных – +22%, до 20 тысяч гривен;
- электромонтеры – +20%, до 30 тысяч гривен.
Еще несколько профессий продемонстрировали рост зарплат в пределах 17–19%. В частности, медианная зарплата монтажников систем отопления достигла 48 тысяч гривен, мастеров по ремонту генераторов – 33 тысяч гривен, а сантехников – 35 тысяч гривен.
Для слесарей и электриков медианные показатели выросли на 14% и составили соответственно 40 тысяч гривен.
Наибольшее количество вакансий по соответствующим профессиям в августе 2026 года было сосредоточено в Киевской области. Также перед началом отопительного сезона активно ищут специалистов в Полтавской, Одесской, Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Винницкой областях.