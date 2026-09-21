Яких фахівців шукають перед опалювальним сезоном
Підготовка до опалювального сезону охоплює одразу кілька напрямів. Тому перед початком холодів в Україні активізується пошук технічних працівників, як відомо 24 Каналу з дослідження OLX Робота.
Порівняно із серпнем 2025 року на платформі зросла кількість вакансій за низкою спеціальностей. Найпомітніша динаміка така:
- Електромонтери – +8%;
- Енергетики – +9%;
- Оператори котелень – +13%;
- Інженери з вентиляції – +40%;
- Монтажники систем опалення – +57%.
Окремо роботодавці стали частіше шукати майстрів із ремонту генераторів. На тлі ризику відключень електроенергії попит на таких спеціалістів збільшився на 5%.
Кандидати теж активніше реагують на вакансії
Попит роботодавців значною мірою збігається з інтересом пошукачів. Якщо порівняти показники із серпнем минулого року, пошукачі стали частіше відгукуватися на такі вакансії:
- електромонтери – +28%;
- енергетики – +32%;
- монтажники систем опалення – +141%.
Ще активніше кандидати реагують на пропозиції для майстрів із ремонту генераторів. Кількість відгуків на такі вакансії зросла на 169%, тобто майже вдвічі.
Це свідчить про те, що професії, пов'язані з енергетикою, опаленням та обслуговуванням обладнання, привертають дедалі більше уваги працівників. Особливо помітна зміна щодо ремонтників генераторів, попит на яких безпосередньо пов'язаний із новими викликами для енергосистеми.
Які зарплати пропонують технічним спеціалістам
У серпні 2026 року медіанні зарплати для більшості розглянутих професій також були вищими, ніж роком раніше. Найбільше зросла медіанна оплата праці таких фахівців:
- енергетики – +32%, до 33 тисяч гривень;
- електромеханіки – +24%, до 39 тисяч гривень;
- ОВІК / HVAC – +24%, до 26 тисяч гривень;
- оператори котелень – +22%, до 20 тисяч гривень;
- електромонтери – +20%, до 30 тисяч гривень.
Ще кілька професій продемонстрували зростання зарплат у межах 17 – 19%. Зокрема, медіанна зарплата монтажників систем опалення досягла 48 тисяч гривень, майстрів із ремонту генераторів – 33 тисяч гривень, а сантехніків – 35 тисяч гривень.
Для слюсарів та електриків медіанні показники зросли на 14% і становили відповідно 40 тисяч гривень.
Найбільше вакансій за відповідними професіями у серпні 2026 року було зосереджено у Київській області. Також перед стартом опалювального сезону активно шукають фахівців у Полтавській області, Одеській, Львівській, Харківській, Дніпропетровській, Вінницькій.