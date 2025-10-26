Укр Рус
26 жовтня, 23:43
Ці 3 професії можуть зникнути: будьте уважні

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Оператори кол-центрів можуть зникнути через заміну їх ботами на основі штучного інтелекту.
  • Касири в магазинах можуть стати непотрібними через розвиток кас самообслуговування.

Ситуація у світі продовжує змінюватись. Зокрема, на ринок праці впливають розвиток штучного інтелекту і загальна цифровізація.

Які професії можуть припинити існувати?

Зникнути можуть абсолютно різні професії. Важливо бути готовими до цих змін, повідомляє 24 Канал

У кому може зникнути необхідність:

  • Оператори кол-центрів

Зараз усе частіше служба підтримки працює через чати. Також замість "живих" операторів використовують ботів на основі штучного інтелекту. Імовірно, чим більше розвиватимуться технології, тим менша буде потреба в операторах.

  • Касири в магазинах

Уже зараз в магазинах з'являється усе більше кас самообслуговування. За кордоном є маркети, які вже повністю відмовились від "живих" касирів. 

  • Друкарі та оператори копіювальних центрів

Чим більше цифровізується світ, тим менша потреба у паперах. Зараз усе частіше використовуються саме електронні документи та реєстри. 

Що важливо знати про ринок праці зараз?

  • Ринок праці в Україні змінився. Як зазначає Державна служба зайнятості, найбільше вакансій зараз розміщено для підсобників. Також роботодавці активно шукають водіїв та різного роду продавців.

  • Дослідження Erasmus University Rotterdam показує, що до 2030 року ринок праці зміниться. Штучний інтелект, міграція та старішання населення стануть вирішальними факторами, які вплинуть на ситуацію.