Ці 3 професії можуть зникнути: будьте уважні
- Оператори кол-центрів можуть зникнути через заміну їх ботами на основі штучного інтелекту.
- Касири в магазинах можуть стати непотрібними через розвиток кас самообслуговування.
Ситуація у світі продовжує змінюватись. Зокрема, на ринок праці впливають розвиток штучного інтелекту і загальна цифровізація.
Які професії можуть припинити існувати?
Зникнути можуть абсолютно різні професії. Важливо бути готовими до цих змін, повідомляє 24 Канал.
У кому може зникнути необхідність:
- Оператори кол-центрів
Зараз усе частіше служба підтримки працює через чати. Також замість "живих" операторів використовують ботів на основі штучного інтелекту. Імовірно, чим більше розвиватимуться технології, тим менша буде потреба в операторах.
- Касири в магазинах
Уже зараз в магазинах з'являється усе більше кас самообслуговування. За кордоном є маркети, які вже повністю відмовились від "живих" касирів.
- Друкарі та оператори копіювальних центрів
Чим більше цифровізується світ, тим менша потреба у паперах. Зараз усе частіше використовуються саме електронні документи та реєстри.
Що важливо знати про ринок праці зараз?
Ринок праці в Україні змінився. Як зазначає Державна служба зайнятості, найбільше вакансій зараз розміщено для підсобників. Також роботодавці активно шукають водіїв та різного роду продавців.
Дослідження Erasmus University Rotterdam показує, що до 2030 року ринок праці зміниться. Штучний інтелект, міграція та старішання населення стануть вирішальними факторами, які вплинуть на ситуацію.