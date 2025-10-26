Ці 3 професії можуть зникнути: будьте уважні

Ситуація у світі продовжує змінюватись. Зокрема, на ринок праці впливають розвиток штучного інтелекту і загальна цифровізація.

Які професії можуть припинити існувати?

Зникнути можуть абсолютно різні професії. Важливо бути готовими до цих змін, повідомляє 24 Канал.

У кому може зникнути необхідність:

Оператори кол-центрів

Зараз усе частіше служба підтримки працює через чати. Також замість "живих" операторів використовують ботів на основі штучного інтелекту. Імовірно, чим більше розвиватимуться технології, тим менша буде потреба в операторах.

Касири в магазинах

Уже зараз в магазинах з'являється усе більше кас самообслуговування. За кордоном є маркети, які вже повністю відмовились від "живих" касирів.

Друкарі та оператори копіювальних центрів

Чим більше цифровізується світ, тим менша потреба у паперах. Зараз усе частіше використовуються саме електронні документи та реєстри.

Що важливо знати про ринок праці зараз?