У селах активно відкриваються нові магазини
9 серпня 2024, 09:53Читать новость на русском
Джерело:Асоціація ритейлерів України
Нині в Україні працює 19 488 магазинів роздрібної торгівлі. Від початку 2024 року відкрилося 720 нових магазинів роздрібної торгівлі, а ще 233 закрилося.
Роздрібна торгівля в Україні
Приріст кількості магазинів склав 2%. Основними тенденціями є збільшення кількості магазинів роздрібної торгівлі у селах та зменшення популярності базарів.
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Нині в Україні працює 19 488 магазинів роздрібної торгівлі, до яких належать супермаркети та магазини.
На роботу ритейлу зараз погано впливають два основні фактори:
- повітряні тривоги;
- відключення світла.