У селах активно відкриваються нові магазини

9 серпня 2024, 09:53
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Джерело:

Асоціація ритейлерів України

Нині в Україні працює 19 488 магазинів роздрібної торгівлі. Від початку 2024 року відкрилося 720 нових магазинів роздрібної торгівлі, а ще 233 закрилося.

Роздрібна торгівля в Україні

Приріст кількості магазинів склав 2%. Основними тенденціями є збільшення кількості магазинів роздрібної торгівлі у селах та зменшення популярності базарів. 

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Нині в Україні працює 19 488 магазинів роздрібної торгівлі, до яких належать супермаркети та магазини.

На роботу ритейлу зараз погано впливають два основні фактори:

  • повітряні тривоги;
  • відключення світла.
Нагадаємо! У 2023 році роздрібний товарообіг магазинів склав 1,5 трильйона гривень, що свідчить про значне зростання на 30% у порівнянні з попереднім роком.

Автор: Тетяна Стельмах