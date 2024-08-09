Дохід ПФУ

У 2024 році очікується значне зростання доходів ПФУ, насамперед завдяки підвищенню рівня зайнятості та зростанню заробітних плат. Такий розвиток подій призведе до збільшення надходжень від єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове пенсійне та соціальне страхування.

Читайте також Відбулися зміни: яка зараз мінімальна пенсія в Україні

Надходження від ЄСВ на початку року зросло на 13,1%, до 292,9 мільярда гривень. Натомість трансфер із державного бюджету впав на 1% – до 143,1 мільярда гривень.

Данило Гетманцев Голова парламентського комітету з податків та фінансів Це вкотре наголошує на комплексності питання покриття розриву у витратах на сектор безпеки та оборони, що тягне за собою низку викликів і складних рішень, які потрібно буде ухвалювати.

Урядовці висловлюють занепокоєння щодо потенційного впливу невизначеності, пов'язаної з військовим фінансуванням, на ПФУ до кінця року. Це стосується критично важливих витрат, пов'язаних із заробітною платою та грошовим забезпеченням військовослужбовців. Крім того, прогнози щодо надходжень від єдиного соціального внеску суттєво знизилися з початку року, що викликає занепокоєння щодо фінансової стабільності фонду.