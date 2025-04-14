Робота після 50: які шанси працевлаштування працівників старшого віку
- Українським фахівцям віком 50+ стало легше знайти роботу в робітничих спеціальностях, логістиці та сфері обслуговування.
- Найбільше вакансій для людей старшого віку в транспортній сфері, автобізнесі, на виробництві, у медицині та сфері послуг.
На тлі дефіциту кадрів українським фахівцям віком 50+ стало трохи легше знайти роботу – особливо в робітничих спеціальностях, логістиці та сфері обслуговування.
Робота для кандидатів 50+
Про це повідомила PR-менеджерка Work.ua Вікторія Білякова в коментарі для LIGA.net, передає 24 Канал.
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За її словами, найбільше вакансій для людей старшого віку наразі представлено в:
- транспортній сфері,
- автобізнесі,
- на виробництві,
- у медицині та сфері послуг.
Втім, це досі незначна частка всіх пропозицій. У лютому 2024 року була 4391 вакансія, у лютому 2025 року — 6150.
Заувжате. Роботодавці охочіше розглядають кандидатів 50+, якщо ті мають релевантний досвід, володіють необхідними навичками, демонструють відкритість до змін і проактивну позицію.
Ейдизму усе ще присутній
При цьому проблема ейджизму все ще актуальна. За результатами опитування, яке Work.ua провів у 2021 році, лише 20% шукачів не стикалися з віковою дискримінацією. Більшість респондентів – 78% – вказали, що мали досвід упередженого ставлення через вік.
Цікаво, що з ейджизмом стикалися не лише кандидати віком 40+, а й молодші претенденти – навіть у віці 25 – 35 років, що традиційно не входить до "груп ризику".