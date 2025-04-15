Попит на продавців і водіїв: кого шукають роботодавці

Від початку року Державна служба зайнятості надала підтримку 226 тисячам громадян, із яких 163 тисячі мали статус безробітного.

80 тисяч людей – працевлаштовано

Про це повідомляє пресслужба Державного центру зайнятості, передає 24 Канал. За цей час вдалося забезпечити роботою 80 тисяч осіб – як на постійній основі, так і в рамках тимчасового працевлаштування.

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Загалом у 2025 році роботодавці подали 133 тисячі вакансій, з яких 47 тисяч були перенесені ще з минулого року. За сприяння центрів зайнятості вдалося працевлаштувати майже 53 тисячі людей.

Серед них — 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Для 4 тисяч із них роботодавцям компенсували витрати на зарплату в межах дії воєнного стану.

Крім того, понад 2 тисячі людей з інвалідністю знайшли роботу, а для 600 з них було облаштовано спеціальні робочі місця за державний кошт,

– ідеться у повідомленні.

Перенавчання та зміна фаху

У першому кварталі 2025 року понад 20 тисяч осіб пройшли професійне навчання, включно з 6 тисячами громадян, які отримали ваучери на перенавчання.

Найчастіше роботодавці шукали продавців — понад 6 тисяч відповідних вакансій з початку року. У топі запитів також:

прибиральники,

підсобні працівники,

водії,

кухарі,

кондитери,

медсестри,

бухгалтери,

спеціалісти з ремонту житла,

кравці,

швачки,

слюсарі,

лікарі,

аграрії.

Ситуація на початок року

Сукупно за перші 3 місяці 2025 року майже 7,5 тисяч разів шукали представників робітничих професій: двірників, працівників благоустрою, підсобників і водіїв.

Високим був попит і на будівельників — мулярів, плиточників, зварювальників, штукатурів та монтажників.

Близько 2 тисяч вакансій припали на бухгалтерів, агросектор, а також фахівців зі швейної справи.

Зауважте. Серед найрідкісніших професій, які шукали на ринку праці: тальмани, піскоструйники, живописці, оформлювачі іграшок, термодрукарі, виробники свічок і навіть дегустатори кави.