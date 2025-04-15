Попит на продавців і водіїв: кого шукають роботодавці
- Державна служба зайнятості з початку року надала підтримку 226 тисячам громадян, з яких 163 тисячі мали статус безробітного, а 80 тисяч було працевлаштовано.
- У 2025 році роботодавці подали 133 тисячі вакансій, з яких 53 тисячі вдалося заповнити за сприяння центрів зайнятості, включаючи 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб.
Від початку року Державна служба зайнятості надала підтримку 226 тисячам громадян, із яких 163 тисячі мали статус безробітного.
80 тисяч людей – працевлаштовано
Про це повідомляє пресслужба Державного центру зайнятості, передає 24 Канал. За цей час вдалося забезпечити роботою 80 тисяч осіб – як на постійній основі, так і в рамках тимчасового працевлаштування.
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Загалом у 2025 році роботодавці подали 133 тисячі вакансій, з яких 47 тисяч були перенесені ще з минулого року. За сприяння центрів зайнятості вдалося працевлаштувати майже 53 тисячі людей.
Серед них — 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Для 4 тисяч із них роботодавцям компенсували витрати на зарплату в межах дії воєнного стану.
Крім того, понад 2 тисячі людей з інвалідністю знайшли роботу, а для 600 з них було облаштовано спеціальні робочі місця за державний кошт,
– ідеться у повідомленні.
Перенавчання та зміна фаху
У першому кварталі 2025 року понад 20 тисяч осіб пройшли професійне навчання, включно з 6 тисячами громадян, які отримали ваучери на перенавчання.
Найчастіше роботодавці шукали продавців — понад 6 тисяч відповідних вакансій з початку року. У топі запитів також:
- прибиральники,
- підсобні працівники,
- водії,
- кухарі,
- кондитери,
- медсестри,
- бухгалтери,
- спеціалісти з ремонту житла,
- кравці,
- швачки,
- слюсарі,
- лікарі,
- аграрії.
Ситуація на початок року
Сукупно за перші 3 місяці 2025 року майже 7,5 тисяч разів шукали представників робітничих професій: двірників, працівників благоустрою, підсобників і водіїв.
Високим був попит і на будівельників — мулярів, плиточників, зварювальників, штукатурів та монтажників.
Близько 2 тисяч вакансій припали на бухгалтерів, агросектор, а також фахівців зі швейної справи.
Зауважте. Серед найрідкісніших професій, які шукали на ринку праці: тальмани, піскоструйники, живописці, оформлювачі іграшок, термодрукарі, виробники свічок і навіть дегустатори кави.