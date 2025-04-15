80 тысяч человек – трудоустроены

Об этом сообщает пресс-служба Государственного центра занятости, передает 24 Канал. За это время удалось обеспечить работой 80 тысяч человек – как на постоянной основе, так и в рамках временного трудоустройства.

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Всего в 2025 году работодатели подали 133 тысячи вакансий, из которых 47 тысяч были перенесены еще с прошлого года. При содействии центров занятости удалось трудоустроить почти 53 тысячи человек.

Среди них - 10 тысяч внутренне перемещенных лиц. Для 4 тысяч из них работодателям компенсировали расходы на зарплату в пределах действия военного положения.

Кроме того, более 2 тысяч людей с инвалидностью нашли работу, а для 600 из них были обустроены специальные рабочие места за государственный счет,

– говорится в сообщении.

Переобучение и смена профессии

В первом квартале 2025 года более 20 тысяч человек прошли профессиональное обучение, включая 6 тысяч граждан, которые получили ваучеры на переобучение.

Чаще всего работодатели искали продавцов - более 6 тысяч соответствующих вакансий с начала года. В топе запросов также:

уборщики,

подсобные работники,

водители,

повара,

кондитеры,

медсестры,

бухгалтеры,

специалисты по ремонту жилья,

портные,

швеи,

слесари,

врачи,

аграрии.

Ситуация на начало года

Совокупно за первые 3 месяца 2025 года почти 7,5 тысяч раз искали представителей рабочих профессий: дворников, работников благоустройства, подсобников и водителей.

Высоким был спрос и на строителей - каменщиков, плиточников, сварщиков, штукатуров и монтажников.

Около 2 тысяч вакансий пришлись на бухгалтеров, агросектор, а также специалистов по швейному делу.

Заметьте. Среди самых редких профессий, которые искали на рынке труда: тальманы, пескоструйщики, живописцы, оформители игрушек, термопечатники, производители свечей и даже дегустаторы кофе.