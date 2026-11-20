Польський ринок праці поступово виходить із періоду скорочень, однак ситуація в різних галузях залишається неоднаковою. Частина компаній знову шукає працівників, але бізнес не поспішає збільшувати витрати на персонал.

Де в Польщі найбільше потрібні працівники

Попри загальне охолодження ринку праці, багатьом польським компаніям досі не вдається закрити вакансії. Зменшення попиту на персонал не означає, що знайти кваліфікованих фахівців стало простіше, пише OBOZ.

У третьому кварталі 2026 року, тобто з липня до вересня, чисельність працівників у виробництві військової та залізничної техніки зросла на 2,8%. Натомість автомобільна промисловість за цей період втратила 3,3% персоналу. Так, польський бізнес поступово переходить від скорочення персоналу до стабілізації зайнятості, однак відновлення відбувається нерівномірно.

Ще одна тенденція – уповільнення зростання зарплат. Вона спостерігається з другої половини 2025 року.

Невелике прискорення у третьому кварталі може бути пов’язане зі зростанням інфляції. Зокрема, через здорожчання енергоносіїв на тлі проблем із судноплавством в Ормузькій протоці,

– йдеться в повідомленні.

За підсумками липня-вересня середня зарплата в бізнес-секторі Польщі становила 9 345 злотих брутто — до вирахування податків і обов'язкових відрахувань. У листопаді це близько 104 тисяч гривень. За рік заробітки збільшилися на 6,1%.

Де в Польщі найбільше потрібні працівники

Попри загальне охолодження ринку праці, багатьом польським компаніям досі не вдається закрити вакансії. Зменшення попиту на персонал не означає, що знайти кваліфікованих фахівців стало простіше.

За даними фахівців, найбільше кадрові потреби зростають у таких сферах:

Оборонна промисловість; Окремі напрямки машинобудування; Логістика; Роздрібна торгівля; Готельно-ресторанний бізнес (HoReCa).

Водночас у низці галузей ситуація протилежна: підприємства продовжують скорочувати персонал. Йдеться про:

автомобільну промисловість;

легку промисловість;

меблеве виробництво.

Окремо фахівці звернули увагу на ситуацію в логістиці, де частину потреби в персоналі закривають завдяки гнучким формам зайнятості та залученню іноземців.

Таким чином, можливості працевлаштування в Польщі дедалі більше залежать від обраної галузі. Попри нестачу кваліфікованих кадрів у деяких сферах, бізнес не поспішає конкурувати за працівників вищими зарплатами.

До слова, також у Німеччині, Польщі та Чехії зберігається попит на працівників у різних професійних сферах. Водночас найбільший дефіцит кадрів у цих країнах припадає на різні спеціальності, тому можливості працевлаштування для українців відрізняються залежно від ринку.

У Німеччині, яка прийняла 1,3 мільйона українців, найважче знайти працівників сфери особистого догляду, прибиральників і допоміжний персонал, а також фахівців сільського, лісового та рибного господарств. Натомість ринки ІТ-фахівців і вчителів залишаються збалансованими.

У Польщі найбільше бракує спеціалістів з інформаційно-комунікаційних технологій, учителів та ІТ-техніків. А в Чехії, яка прихистила 391,7 тисячу українських біженців, найгостріший дефіцит спостерігається серед викладачів, фахівців із бізнесу та адміністрування, а також працівників металургії й машинобудування.