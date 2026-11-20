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Где в Польше больше всего нужны работники

Несмотря на общее охлаждение рынка труда, многим польским компаниям до сих пор не удается закрыть вакансии. Снижение спроса на персонал не означает, что найти квалифицированных специалистов стало проще, пишет OBOZ.

В третьем квартале 2026 года, то есть с июля по сентябрь, численность работников в сфере производства военной и железнодорожной техники выросла на 2,8%. Зато автомобильная промышленность за этот период потеряла 3,3% персонала. Так, польский бизнес постепенно переходит от сокращения персонала к стабилизации занятости, однако восстановление происходит неравномерно.

Еще одна тенденция – замедление роста зарплат. Она наблюдается со второй половины 2025 года.

Небольшое ускорение в третьем квартале может быть связано с ростом инфляции. В частности, из-за подорожания энергоносителей на фоне проблем с судоходством в Ормузском проливе– говорится в сообщении.

По итогам июля–сентября средняя зарплата в бизнес-секторе Польши составила 9 345 злотых брутто – до вычета налогов и обязательных отчислений. В ноябре это около 104 тысяч гривен. За год заработки выросли на 6,1%.

Где в Польше больше всего нужны работники

Несмотря на общее охлаждение рынка труда, многим польским компаниям до сих пор не удается закрыть вакансии. Снижение спроса на персонал не означает, что найти квалифицированных специалистов стало проще.

По данным экспертов, кадровые потребности растут больше всего в таких сферах:

Оборонная промышленность; Отдельные направления машиностроения; Логистика; Розничная торговля; Гостинично-ресторанный бизнес (HoReCa).

В то же время в ряде отраслей ситуация противоположная: предприятия продолжают сокращать персонал. Речь идет о:

автомобильную промышленность;

легкую промышленность;

мебельное производство.

Отдельно специалисты обратили внимание на ситуацию в логистике, где часть потребности в персонале покрывается благодаря гибким формам занятости и привлечению иностранцев.

Таким образом, возможности трудоустройства в Польше все больше зависят от выбранной отрасли. Несмотря на нехватку квалифицированных кадров в некоторых сферах, бизнес не спешит конкурировать за работников с помощью более высоких зарплат.

К слову, также в Германии, Польше и Чехии сохраняется спрос на работников в различных профессиональных сферах. В то же время наибольший дефицит кадров в этих странах приходится на разные специальности, поэтому возможности трудоустройства для украинцев различаются в зависимости от рынка.

В Германии, которая приняла 1,3 миллиона украинцев, сложнее всего найти работников сферы личного ухода, уборщиков и вспомогательный персонал, а также специалистов сельского, лесного и рыбного хозяйств. Зато рынки ИТ-специалистов и учителей остаются сбалансированными.

В Польше больше всего не хватает специалистов в области информационно-коммуникационных технологий, учителей и ИТ-техников. А в Чехии, которая приняла 391,7 тысячи украинских беженцев, самый острый дефицит наблюдается среди преподавателей, специалистов в области бизнеса и администрирования, а также работников металлургии и машиностроения.